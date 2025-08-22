СМИ: Wildberries ввел платную доставку заказов до ПВЗ

Клиенты и продавцы Wildberries жалуются на новую систему оплаты доставки. По их словам, маркетплейс начал брать деньги за доставку заказов в пункты выдачи, при этом точная сумма не отображается в чеке, а просто включается в общую стоимость товара. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщения в Telegram-чате продавцов.

Пользователи заметили, что цена товара в корзине и на странице самого товара может отличаться. Дополнительная плата за доставку не фиксирована и меняется даже для похожих товаров. Продавцы утверждают, что это происходит независимо от процента выкупа.

Журналисты «Ведомостей» проверили эту информацию на двух разных аккаунтах (с нулевым и высоким процентом выкупа) и подтвердили, что цена товара в корзине действительно увеличивается. При этом в чеке отдельной строки «доставка» нет, что создает впечатление скрытого платежа.

Однако The GEEK подтвердить информацию не может. Ни у кого из редакции цена товара в корзине не увеличивается.

Представители Wildberries опровергли информацию о массовом введении платной доставки. В пресс-службе заявили РБК, что новых обязательных платных условий не вводилось, и для большинства покупателей доставка остается бесплатной.

«Компания не вводила дополнительных скрытых платежей. Услуга доставки товаров для клиентов от Wildberries действительно может быть платной для некоторых клиентов — это не нововведение», сообщили в пресс-службе Wildberries.

В компании пояснили, что на стоимость доставки могут влиять расстояние и процент выкупа. Кроме того, в Wildberries подчеркнули, что в случае платной доставки клиентов всегда оповещают о подключении услуги в личных кабинетах.