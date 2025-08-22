СМИ: Wildberries ввел платную доставку заказов до ПВЗ | The GEEK
close
Новости

СМИ: Wildberries ввел платную доставку заказов до ПВЗ

В компании опровергли информацию о массовом введении платной доставки.

Клиенты и продавцы Wildberries жалуются на новую систему оплаты доставки. По их словам, маркетплейс начал брать деньги за доставку заказов в пункты выдачи, при этом точная сумма не отображается в чеке, а просто включается в общую стоимость товара. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщения в Telegram-чате продавцов.

Пользователи заметили, что цена товара в корзине и на странице самого товара может отличаться. Дополнительная плата за доставку не фиксирована и меняется даже для похожих товаров. Продавцы утверждают, что это происходит независимо от процента выкупа.

Журналисты «Ведомостей» проверили эту информацию на двух разных аккаунтах (с нулевым и высоким процентом выкупа) и подтвердили, что цена товара в корзине действительно увеличивается. При этом в чеке отдельной строки «доставка» нет, что создает впечатление скрытого платежа.

Однако The GEEK подтвердить информацию не может. Ни у кого из редакции цена товара в корзине не увеличивается.

Представители Wildberries опровергли информацию о массовом введении платной доставки. В пресс-службе заявили РБК, что новых обязательных платных условий не вводилось, и для большинства покупателей доставка остается бесплатной.

«Компания не вводила дополнительных скрытых платежей. Услуга доставки товаров для клиентов от Wildberries действительно может быть платной для некоторых клиентов — это не нововведение»,

сообщили в пресс-службе Wildberries.

В компании пояснили, что на стоимость доставки могут влиять расстояние и процент выкупа. Кроме того, в Wildberries подчеркнули, что в случае платной доставки клиентов всегда оповещают о подключении услуги в личных кабинетах.

id·208393·20250822_1616
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Wildberries открыла свой первый полностью автоматизированный ПВЗ в России
Shopper’s сообщил о выходе Poizon на российский рынок, но подтверждений этому нет
В России заработал Poizon, но это не официальный маркетплейс
На Яндекс Маркете появился поиск по фото с уточнением запроса
Ozon и Wildberries получили предупреждение за скидки на товары без согласия продавцов
Маркетплейсы обяжут помечать товары иностранных продавцов
На Wildberries начали продавать автомобили с пробегом
«Плеер.ру» приостановил работу
Продажа видеоняни привела электромонтёра из Орла на скамью подсудимых
Wildberries внедрил функцию мгновенной отмены заказа
Ozon начал продавать российские самолеты
Wildberries начнет раздавать бонусы за сдачу старой одежды
Генпрокуратура РФ вызвала представителей Wildberries и банков после введения комиссии в 3%
Wildberries начал продажу российских телевизоров под брендом Razz
Wildberries отменил плату за доставку на склад вещей с браком
Wildberries превратился в «Ягодки»
Wildberries и Ozon начали продавать игр для ПК и PS, ввезённых по параллельному импорту
Мошенники пошли на Wildberries

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK