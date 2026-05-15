Маркетплейсы в России потеряли до 10% мобильного трафика из-за VPN

Российские маркетплейсы потеряли часть мобильного трафика после начала ограничений для пользователей с включённым VPN. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Digital Budget.

Сильнее всего просел Wildberries: в апреле мобильный трафик площадки снизился на 10% по сравнению с мартом. У Ozon и «Яндекс Маркета» падение составило 3%, у «Авито» — 1,5%.

На десктопе динамика оказалась другой. Трафик с компьютеров снизился только у Wildberries — на 6%. У «Авито» он вырос на 2%, у Ozon — на 1%, а у «Яндекс Маркета» — сразу на 26%.

До этого мобильная аудитория маркетплейсов росла. В марте Ozon прибавил 10%, «Авито» — 9%, Wildberries — 7%, «Яндекс Маркет» — 3%.

Источник издания связывает падение с требованием Минцифры ограничивать входящий VPN-трафик. В апреле крупные российские сервисы начали предупреждать пользователей о возможных проблемах при включённом VPN.

По оценке операционного директора «Рейтинга Рунета» Анатолия Денисова, ограничения могли стоить площадкам около 1% оборота. С учётом продаж маркетплейсов в 2025 году на уровне 8,59 трлн рублей возможные потери оцениваются примерно в 7 млрд рублей.

Ранее РБК сообщало, что с 15 апреля крупнейшие российские компании должны были ограничить доступ к своим платформам с VPN по предложению Минцифры. В противном случае сервисам могли пригрозить исключением из «белых списков», потерей ИТ-аккредитации и удалением из перечня приложений для обязательной предустановки.