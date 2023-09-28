WhatsApp внедрит в мессенджер аналог ChatGPT и Midjourney

Команда WhatsApp объявила, что начинает внедрение искусственного интеллекта в мессенджер. В скором времени в приложении появятся генератор стикеров и изображений, а также встроенный ИИ-ассистент.

Чат-бот выступает в роли помощника в повседневной жизни. В соответствующем чате ему можно задать любые вопросы. ИИ-ассистент работает примерно так же, как ChatGPT, но способен генерировать изображения.

Также компания адаптирует API, чтобы разработчики и компании могли создавать чаты с поддержкой ИИ для общения с клиентами.

Команда мессенджера предупредила, что это экспериментальная технология и ответы ИИ могут быть неточными или неуместными, а также призвала не отправлять в чат конфиденциальную информацию.