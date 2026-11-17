В iPhone Duo появилась разблокировка по лицу через камеру, как в большинстве Android-смартфонах. Функцию добавили во вторую бета-версию iOS 27.3 для первого складного смартфона Apple.

Новый способ работает только на экране блокировки и не подходит для покупок, добавления паролей и входа в приложения. При слабом освещении функция не работает.

На смартфонах Google Pixel разблокировку через камеру можно использовать для покупок и входа в приложения. На большинстве других Android-смартфонов действуют ограничения, аналогичные iPhone Duo.

Для работы функции необходимо подтвердить личность отпечатком пальца или кодом блокировки. После 45 минут бездействия потребуется проверка через Touch ID.

Эксперты считают разблокировку через камеру менее безопасной, чем сканер отпечатков или Face ID с выделенными датчиками.