Пользователи сообщили о сбое в работе хостинг-провайдера Timeweb. Timeweb Cloud подтвердил недоступность сервисов и приступил к восстановлению.

На момент сообщения инженеры занимались восстановлением работы сервисов Cloud. Пользователи жаловались на неработающий хостинг сайтов и недоступные VPS.

Днём Detector404.ru зафиксировал 4200 жалоб на Timeweb за час и 4300 за сутки. На Timeweb Cloud за каждый из этих периодов поступило по 1000 жалоб.

Timeweb работает с 2006 года и является одним из крупнейших хостинг-провайдеров России и СНГ. Компания сообщает, что обслуживает более 700 тысяч сайтов.

В начале ноября 2026 года от кибератаки на инфраструктуру пострадал российский провайдер Beget, который продолжает восстанавливать работу. Позже о серьёзном техническом сбое из-за кибератаки сообщил провайдер ESTT. 11 ноября SpaceWeb рассказал о повышенной нагрузке.

Обновлено 14:35: Timeweb сообщил о восстановлении работы сервисов.