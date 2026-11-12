Легендарную NFS Underground перенесли в браузер. Мы запустили её на iPhone

Энтузиасты перенесли оригинальную Need for Speed: Underground в браузер. Теперь культовую гоночную игру Electronic Arts 2003 года можно запустить прямо на смартфоне, не устанавливая отдельное приложение или эмулятор.

За основу взята ПК-версия игры, код которой адаптировали для работы через WebAssembly и WebGPU. Разработчики добавили сенсорное управление с виртуальными кнопками поворота, газа, тормоза и ручника. Также доступны настройки управления и локальные сохранения.

Мы в редакции The GEEK протестировали браузерную версию на iPhone. Игра без проблем запустилась в Safari, дала выбрать машину и сюжетную линию. Управление вполне рабочее, а сам игровой процесс оказался неожиданно плавным. Правда, во время заездов смартфон ощутимо нагревался.

Для запуска достаточно открыть сайт nfsu.yurasm.com и дождаться загрузки. При желании страницу можно добавить на домашний экран iPhone, чтобы играть в полноэкранном режиме без адресной строки браузера.

Порт пока находится в экспериментальной стадии, поэтому отдельные ошибки и проблемы совместимости не исключены. Проект не связан с Electronic Arts и его дальнейшая судьба неизвестна.

Ранее энтузиасты перенесли в браузер Need for Speed: Underground 2, которая вызвала настоящий ажиотаж благодаря мультиплееру с тысячами игроков. Вслед за ней браузерную версию получила и Midnight Club 3: DUB Edition.