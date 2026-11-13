OpenAI запустила кошелёк для покупок с ИИ-агентами: каждую покупку нужно одобрить

OpenAI запустила ChatGPT Wallet для покупок с помощью ИИ-агентов dots. Компания сообщила, что каждую покупку должен одобрить человек.

Перед оплатой пользователь проверяет товары, итоговую сумму и выбранную карту. Для подтверждения используется проверка безопасности, например Face ID или сканирование отпечатка пальца.

После одобрения платёжная сеть выдаёт токен, который заменяет настоящие реквизиты счета. Деньги списываются с выбранной карты, а её данные не передаются агенту и продавцу.

OpenAI сотрудничает с American Express, Mastercard и Visa. При оплате сохраняются бонусы карты и защита при оспаривании операций, отвечающих необходимым условиям.

На старте кошелёк доступен только подписчикам ChatGPT Pro от 18 лет в США. Сервис не работает на сайтах, которые блокируют доступ ИИ-агентам.