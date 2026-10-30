OpenAI отменила сокращение лимитов ChatGPT Pro за $200

OpenAI отказалась сокращать лимиты использования ChatGPT Pro за 200 долларов после недовольства пользователей. Лимиты планировали снизить 29 октября без изменения стоимости подписки.

Представитель OpenAI Тибо Соттио сообщил об удвоении лимитов для Pro за 100, 200 и 500 долларов, а также Business Premium с 29 октября. Для Pro за 200 долларов он отдельно уточнил, что прежний объём использования Work и Codex сохранится.

Изменения прежде всего касаются ChatGPT Work и Codex: инструменты используют общий лимит в соответствующих подписках. Точные численные квоты для каждого тарифа не раскрыты.

Для фоновых персональных ИИ-агентов dots пока сохраняются расширенные лимиты. Их использование по-прежнему учитывается отдельно от основного лимита подписки.