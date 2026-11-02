OpenAI объединит Чат и Work в настольном приложении ChatGPT

OpenAI планирует объединить вкладки Chat и Work, сохранив ChatGPT и Codex отдельными разделами настольного приложения. Сначала обновлённый интерфейс предоставят отдельным пользователям для сбора обратной связи, затем доступ расширят.

В письме OpenAI пользователям говорится, что объединение позволит переходить от обсуждения идеи к выполнению задачи в одном пространстве. Можно будет подключать файлы и плагины, поручать ChatGPT создание сайтов и презентаций, а также действия в интернете, проверяя и направляя работу помощника.

ChatGPT и Codex будут расходовать токены из общего пула. По оценке OpenAI, большинство пользователей не заметит изменений. Однако некоторым, в зависимости от выбранной модели и интенсивности использования, может потребоваться чаще ждать сброса лимита.

Ранеек Anthropic объединила чат Claude и функции Cowork на одном экране в сентябре.