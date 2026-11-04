ChatGPT научится делать анимированные GIF в обновлении Images 2.6

ChatGPT научится создавать анимированные GIF с обновлением Images 2.6. Оно уже распространяется среди всех пользователей ChatGPT и Codex в веб-версии, на компьютерах и в мобильных приложениях.

Новый инструмент будет собирать анимацию из нескольких кадров, созданных по текстовому запросу или загруженной фотографии. Сейчас ChatGPT лишь имитирует движение.

Пользователи смогут редактировать отдельные кадры и менять скорость воспроизведения от 0,5× до 2×. Возможность изменить запрос, удалить элементы или изменить их размер сохранится.

Обновление ускорит и обычную генерацию изображений. По данным OpenAI, по сравнению с сентябрём пользователи уже генерируют примерно на 1 млрд изображений в неделю больше.