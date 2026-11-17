Специалисты по кибербезопасности Report URI обнаружили масштабную атаку, затронувшую сайты 178 организаций по всему миру. Среди них оказались Zoom, IKEA, CNN, Salesforce, HSBC, BBC, Fox News и другие крупные компании.

Злоумышленники воспользовались уязвимостью в сервисе Optimizely, который используется для тестирования и персонализации сайтов. Через него хакеры внедрили вредоносный JavaScript, автоматически загружавшийся при посещении заражённых страниц. При этом взламывать непосредственно инфраструктуру каждой компании не потребовалось.

Скрипт мог подменять адреса криптокошельков, перехватывать данные банковских карт, похищать файлы cookie и делать снимки экрана. На iPhone и iPad злоумышленники также пытались использовать наборы эксплойтов Coruna и DarkSword для эксплуатации уязвимостей iOS.

Исследователи обнаружили 188 заражённых скриптов, связанных со 178 организациями. По состоянию на вечер 16 ноября на криптокошельки злоумышленников поступило около $7040. Однако реальный ущерб может быть значительно выше, поскольку количество похищенных платёжных данных и успешных атак на устройства неизвестно.

Optimizely подтвердила инцидент и сообщила об устранении уязвимости. Компания удалила обнаруженный вредоносный код, ограничила доступ к затронутым аккаунтам и уведомила пострадавших клиентов.

При этом сам факт присутствия вредоносного скрипта на сайте не означает, что данные всех его посетителей были скомпрометированы.