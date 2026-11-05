OpenAI представила GPT-6 Cyber. Нейросеть обнаружила 81 новую уязвимость в Firefox
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OpenAI представила GPT-6 Cyber. Нейросеть обнаружила 81 новую уязвимость в Firefox

С помощью ИИ исследователи разработали 948 эксплойтов для уязвимостей Linux.
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Редакция The GEEK сегодня в 21:59
OpenAI представила GPT-6 Cyber. Нейросеть обнаружила 81 новую уязвимость в Firefox

OpenAI представила GPT-6 Cyber, новую модель искусственного интеллекта для задач кибербезопасности. Она предназначена для поиска уязвимостей в программном обеспечении, проверки возможности их эксплуатации и подготовки исправлений.

По данным компании, GPT-6 Cyber уже помогла обнаружить 81 ранее неизвестную уязвимость высокой степени опасности в браузере Firefox. Кроме того, с её помощью исследователи разработали работающие эксплойты для 948 уязвимостей ядра Linux.

В тесте ExploitGym модель набрала 48,5% против 32,1% у предыдущей GPT-5.6 Cyber. OpenAI также заявляет, что новая версия превосходит GPT-6 Astra в большинстве задач по кибербезопасности.

Разработчики уделили особое внимание ограничениям: модель обучали работать только с разрешёнными системами и не выходить за рамки поставленной задачи. При тестировании она соблюдала установленные границы в 99,93% случаев без дополнительных защитных инструкций.

GPT-6 Cyber пока недоступна обычным пользователям. На первом этапе доступ через API и Codex получит ограниченная группа одобренных специалистов в рамках программы Daybreak Red. В дальнейшем OpenAI планирует расширить список участников.

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