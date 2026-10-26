OpenAI выпустила GPT-6.1 Terra со сниженной на 50% ценой
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OpenAI выпустила GPT-6.1 Terra — вдвое дешевле предыдущей модели

Модель GPT-6.1 Terra доступна в ChatGPT Work, Codex и через API.
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Редакция The GEEK сегодня в 21:26
OpenAI выпустила GPT-6.1 Terra — вдвое дешевле предыдущей модели

OpenAI выпустила модель GPT-6.1 Terra для ChatGPT Work, Codex и API 26 октября. Она заменяет GPT-5.6 Terra и, по заявлению компании, стоит на 50% дешевле предшественницы.

OpenAI заявила об улучшении скорости, анализа изображений, управления компьютером и качества текстов. Среди задач новой модели — подготовка предложений, интерпретация технических чертежей, заполнение форм и редактирование видео.

По данным OpenAI, во внутреннем тесте на запросах, провоцирующих ошибки, их доля при низких затратах на рассуждение снизилась с 53,6% у GPT-5.6 Terra до 16,7% у GPT-6.1 Terra. Разница составила почти 37 процентных пунктов.

При максимальных затратах на рассуждение доля ошибок сократилась на 18 процентных пунктов — до 4,3%. По оценке OpenAI, результат почти соответствует показателям GPT-6 Astra и GPT-6.1 Sol.

Terra занимает промежуточное положение в линейке из четырёх классов моделей: Luna, Terra, Sol и Astra, расположенных по возрастанию цены и возможностей. В сентябре Sol и Luna обновили до поколения GPT-6, а Terra тогда осталась на GPT-5.6.

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