В сети сравнили HarmonyOS 2.0 и Android с EMUI 11

Компания Huawei планирует начать развёртывание HarmonyOS 2.0 для пользователей уже в начале июня. Обновление будет распространяться «по воздуху». При этом уже идёт бета-тестирование прошивки, а его участники выкладывают видео с работой ОС.

В сети появилось сравнение скорость запуска приложений в HarmonyOS 2.0 и в Android с EMUI 11. Используются соответственно Huawei Mate X2 под управлением HarmonyOS 2.0 Developer Beta 3 (почти релизная версия) и Huawei Mate 40 Pro с EMUI 11.

В ролике видно, что китайская ОС не уступает американской. Фактически, HarmonyOS один раз заметно замедлилась. Причём это произошло из-за рекламы, которой нет в Mate 40 Pro.

По сути, сейчас видно, что системы работают примерно на одном уровне, так что проблем с переходом быть не должно.

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