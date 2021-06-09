Huawei представила холодильник с HarmonyOS

Компания Midea представила первый в мире холодильник под управлением операционной системы HarmonyOS от Huawei. Он входит в состав «умного дома» и позволяет отслеживать свежесть продуктов внутри холодильника.

Новинка будет сообщать о том, что определённый продукт может испортиться, а также поможет в готовке. Пользователи могут получить большое количество рецептов, в том числе блюда на основе того, что есть в холодильнике.

Отмечается, что новинка имеет зону с нулевой температурой для мяса, чтобы не размораживать его. Другие спецификации включают в себя общий объём 603 литра — 382 литра на холодильник и 194 — морозильная камера.

Цена вопроса — 1100 долларов для первых покупателей. Холодильник уже доступен в магазине Huawei.

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