Xbox Project Helix может стоить от 1200 до 1800 долларов

Microsoft может выпустить Xbox Project Helix к праздничному сезону в конце 2028 года по цене от 1200 до 1800 долларов. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на Fortune. По данным Fortune, команды Windows и Xbox также спорили о программной основе новой консоли.

Предполагаемый диапазон цен зависит от решения Microsoft субсидировать оборудование. Без такой поддержки стоимость для покупателей может составить 1200–1800 долларов.

Направление разработки программного обеспечения Project Helix, предположительно, теперь определяет команда Xbox. Какую именно систему получит консоль — не уточняется.

Перед новой стационарное консолью Microsoft, по данным Fortune, планирует выпустить портативное игровое устройство Xbox следующего поколения. Его выход ожидается к праздничному сезону в конце 2027 года. В сообщении не уточняется, кто будет производителем: сама Microsoft или партнёр вроде Asus.