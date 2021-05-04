Вот как выглядит HarmonyOS на экране смартфона. Всё-таки это Android, как ни крути

Начиная с 21 апреля, стартовал второй раунд бета-тестирования операционной системы HarmonyOS 2.0 от Huawei. Система появилась на смартфонах Huawei Mate 40, Mate X2 и других. И, разумеется, в сеть попали видеоролики, демонстрирующие работу ОС.

Судя по ним, интерфейс заметно отличается от EMUI 11. Для сравнения, вот так выглядит HarmonyOS:

А так — EMUI 11:

Видно, что в системе используются виджеты и новые жесты. Также появились новые эффекты анимации. А ещё появился новый фирменный рингтон HarmonyOS 2.0:

При этом отметим, что новая система — эта, фактически, Android. Ведь недаром она умеет работать с сервисами Google.





Остаётся дождаться релиза, чтобы сделать окончаткльные выводы.

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