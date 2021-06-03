В этом году 40 компаний выпустят смартфоны и другие устройства на HarmonyOS

Компания Huawei в рамках презентации HarmonyOS 2.0 рассказала, что новую операционную систему будут использовать и другие компании. На данный момент к экосистеме HarmonyOS уже присоединились более 300 партнёров, а продукты на базе ОС появятся более чем у 40 брендов уже в текущем году.

При пока не сообщается список компаний и перечень устройств, так что сложно сказать, где HarmonyOS появится в первую очередь. Однако от того, насколько популярной будет новая система, зависит её будущее.

Huawei будет использовать Harmony, чтобы помочь производителям оборудования модернизировать свои интеллектуальные отрасли, помочь производителям приложений получить больший доступ к другому оборудованию, помимо мобильных телефонов, и помочь всей отрасли с помощью интеллектуальных обновлений и цифровой трансформации. Huawei

Напомним, что ранее представили планшет Huawei MatePad Pro и показали смартфон P50.

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