Sony запатентовала контроллер PlayStation с цветным экраном

Sony работает над новыми вариантами контроллеров PlayStation. В одном из патентов компании описан геймпад со съёмным цветным дисплеем, который может занять место нынешней сенсорной панели DualSense.

Экран предлагается использовать для элементов интерфейса, меню и уведомлений. Конструкция также предусматривает возможность менять расположение отдельных элементов управления.

При этом Sony официально не подтверждала, что разработка станет DualSense 2 или будет выпущена вместе с PlayStation 6. Патенты компании регулярно описывают экспериментальные устройства, которые могут так и не появиться в продаже.

Параллельно производителям электроники предстоит учитывать новые требования Евросоюза к аккумуляторам. С 2027 года батареи во многих портативных устройствах должны быть заменяемы пользователем с помощью обычных инструментов, без нагрева и растворителей.

Новые правила потенциально могут повлиять и на конструкцию будущих контроллеров PlayStation. Однако подтверждений, что Sony уже перерабатывает следующий DualSense именно из-за требований ЕС, пока нет.