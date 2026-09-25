Консоли PlayStation 6 и Xbox Helix могут представить в 2027 году

Ранее аналитики прогнозировали, что дебют консолей нового поколения от Sony и Microsoft перенесён на 2028 год, но похоже их релиз может состояться уже в следующем году.

По словам авторитетного инсайдера Kepler_L2, компания AMD завершила проектирование и передала в производство финальные чертежи чипов для консолей PlayStation 6 и Xbox Helix. Информатор заявляет, что производительность PS6 может составить около 40 TFLOPS, тогда как Xbox Helix получит до 56 TFLOPS. Таким образом, консоль от Microsoft будет примерно на 40% мощнее по данному показателю, это станет возможным за счёт более крупного кристалла APU и увеличенного на 20% объёма памяти.

Для сравнения, производительность Xbox Series X составляет 12 TFLOPS, а у PlayStation 5 — 10,2 TFLOPS. Однако, делать выводы о мощности консолей нового поколения пока рано, на данный момент многое неизвестно о дополнительных технологиях в APU, которые могут существенно повысить производительность в играх.