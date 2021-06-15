HarmonyOS 2.0 и iOS 15 сравнили по плавности работы (видео)

YouTube-канал Atnarr Tech опубликовал свежий ролик, где сравнили скорость и плавность работы операционных систем HarmonyOS 2.0 и iOS 15.

В хоте теста автор одновременно и поочередно запускал одинаковые приложения на двух смартфонах, чтобы проверить скорость запуска и платность работы интерфейса. Как оказалось, новая китайская ОС не уступает, а порой реагирует и быстрее, чем новая iOS 15.

Впрочем, система из Купертино пока что представлена в виде бета-версии, потому к релизу ситуация может улучшиться.

Кроме того, Apple ограничивает значение задержки вывода анимации, чтобы картинка была максимально плавной и стабильной. Потому пока вряд ли стоит отдавать предпочтение какой-либо из систем.

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