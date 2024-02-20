В России открыли предзаказ на HONOR X9b с батареей 5800 мАч и сверхпрочным экраном

Российские магазины открыли предзаказ на новый смартфон HONOR X9b, который оснащен сверхпрочным экраном HONOR Ultra-Bounce и ёмким аккумулятором на 5800 мАч.

Смартфон получил изогнутый OLED-дисплей с разрешением 1.5K, ШИМ-частотой 1920 Гц и технологиями защиты глаз. «Сердцем» HONOR X9b стал процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1.

С 20 февраля HONOR X9b доступен для предзаказа в крупных сетях электроники и на маркетплейсах. Цена устройства составляет 32 990 рублей за версию с 8/256 ГБ памяти и 34 990 рублей за модель 12/256 ГБ.