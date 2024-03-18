Обзор HONOR X9b: топ за свои деньги?

В прошлом месяце в Россию прибыл новый смартфон HONOR X9b и сразу же обрел удивительную популярность, благодаря соотношению своих характеристик и ценнику. Устройство точно заслуживает вашего внимания и времени на прочтение данного обзора. Ниже я расскажу о плюсах и минусах HONOR X9b, его нововведениях и различиях с предшественником.

Характеристики HONOR X9b

Модель: HONOR X9b

Габариты: 163,6×75,5×7,98 мм, 185 г

Дисплей: 6,78 дюйма (1200×2652), AMOLED, 120 Гц, 431 ppi

Процессор: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

ОЗУ: 12 ГБ

Память: 256 ГБ

Батарея: 5800 мАч, быстрая зарядка 35 Вт (11В / 3,2А)

Камеры: основная — 108 Мп, f/1.75; сверхширокоугольная — 5 Мп, f/2.2; макро — 2 Мп, f/2.4; фронтальная — 16 Мп, f/2.45

Звук: стерео

Безопасность: сканер отпечатков пальцев под экраном, разблокировка по лицу

ОС: MagicOS 7.2 (Android 13)

Связь: USB-C 2.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, ГЛОНАСС, GPS, AGPS, BeiDou, Galileo, LTE, 5G, DualSIM, NFC

Стоимость на момент обзора: 32 999 рублей

Комплектация

Смартфон поставляется в скромной белой коробке, на лицевой стороне которой расположено изображение и название устройства. При этом комплектацию никак нельзя назвать скромной, так как HONOR положила всё самое необходимое и даже пару сюрпризов:

Смартфон

Защитный чехол

Блок питания

USB-кабель Type-C

Документация

Скрепка для извлечения SIM-карты

Проводные наушники

Переходник с USB Type-C на 3,5 мм

На сайте производителя также отмечается, что в комплект входит защитная пленка. В моём случае она уже была предварительно нанесена на дисплей.

Внешний вид

Первое, что бросается в глаза — HONOR X9b сохранил общие черты предыдущей модели X9a, в частности экран-«водопад» и круглый блок камер. Эстетически «шайба» на задней панели мне не нравится. Однако, в отличие от младшего брата X9b получил своеобразный безель с насечкой, как у фотоаппарата с поворотным кольцом, что делает внешний вид блока более интересным и законченным.

Несмотря на «водопад», смартфон лежит в руке достаточно удобно. Правда избавиться от чувства страха, что телефон может легко выскользнуть не получается. Поэтому спустя сутки я надел чехол, хоть он и изменил внешний вид и тактильные ощущения от HONOR X9b.

Кстати, о тактильности — у меня оранжевая версия, задняя панель которой выполнена из имитирующего кожу материала, поэтому на ощупь смартфон очень приятный. Металлические края обработаны таким образом, что матовая часть не собирает отпечатки, в то время как закруглённые глянцевые уголки добавляют блеска.

На правой грани HONOR X9b расположились качелька громкости и кнопка включения. Порт USB-C, динамик, микрофон и лоток для двух nanoSIM находятся на нижней грани, ещё один микрофон — на верхней. На лицевой стороне есть вырез под фронтальную камеру, а также встроенный в экран датчик отпечатков пальцев.

Устройство, как я уже отмечал ранее, удобно лежит в руке, в том числе благодаря своему весу в 185 грамм и толщине 7,98 мм. Однако, в сравнении с HONOR 90 Lite, который я обозревал несколько месяцев назад, дизайн HONOR X9b кажется несколько устаревшим.

Лично для меня, спорным остается вопрос оснащения смартфонов «водопадом». Он выглядел стильно несколько лет назад, но сейчас характеризуется скользкостью, отблесками, искажениями и трудностями в подборе защитного стекла. Но сразу же себя одёрну, ведь это не флагман, чтобы требовать от него безупречности. Да и вкусы у каждого свои.

Дисплей

В HONOR X9b дисплей стал заметно больше по сравнению с X9a. Этот смартфон оборудован высококачественным AMOLED-экраном с диагональю 6,78 дюйма и разрешением 1200×2652 пикселей. Соотношение сторон 19,5:9 при плотности пикселей в 431 ppi обеспечивает чёткость изображения, однако небольшие рамки при просмотре видео в YouTube всё-таки будут. К плавности картинки вопросов нет — экран поддерживает частоту обновления 60 или 120 Гц.

Основным достоинством дисплея HONOR X9b является высокая яркость. Она обеспечивает отличную читаемость даже под прямыми солнечными лучами. В настройках доступно множество опций для персонализации: от регулировки баланса белого и масштабирования изображения до выбора тем оформления, шрифтов и обоев. Несмотря на высокое качество изображения, экран-«водопад» может искажать цвета, уменьшать яркость и бликовать.

Следует отметить, что ШИМ практически отсутствует, а частота модуляции достигает 1920 Гц, поэтому при долгой работе со смартфоном глаза не устают. Также можно включить «циркадный режим», который после захода солнца делает цвета экрана теплее, минимизируя влияние на сон.

AMOLED-экран поддерживает функцию Always-on-display, позволяющую постоянно отображать время, дату и уровень заряда батареи. Она увеличивает потребление энергии, однако, учитывая большую ёмкость батареи, это не сильно сказывается на автономности.

Под экран встроен дактилоскопический датчик, который обеспечивает надёжное распознавание отпечатков пальцев с минимальным количеством ошибок. В течение двух недель пользования устройством датчик не узнал меня всего два-три раза.

Отдельно стоит выделить уникальную технологию Ultra-Bounce Anti-Drop 360. Она обеспечивает повышенную защиту экрана от повреждений при падениях благодаря трёхуровневой системе. При этом HONOR X9b — первый смартфон, получивший пятизвёздочный сертификат SGS за всестороннюю защиту от падений. Ронять устройство, естественно я не стал, но тесты на ударопрочность, проведённые специалистами, подтверждают высокую надёжность устройства, даже при интенсивных внешних воздействиях.

Производительность

HONOR X9b оснащен современной и достаточно мощной аппаратной платформой среднего класса — Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Процессор, изготавливаемый по 4-нанометровому техпроцессу, дебютировал в 2022 году. Он включает в себя 4 ядра Cortex-A78 с частотой 2200 МГц и 4 ядра Cortex-A55 с частотой 1800 МГц, а также графический процессор Adreno 710. По сравнению со Snapdragon 695 в X9a, производительность новинки выше примерно на 25-30%.

Лучше смартфон и в количестве памяти. Модели X9a предлагались в вариантах 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти. В HONOR X9b оперативная память доступна в вариантах 8 и 12 ГБ, а накопитель единый — 256 ГБ. Такой объем памяти самый актуальный в 2024 году, так как позволяет хранить на устройстве тысячи фотографий, сотни видео в высоком качестве и десятки приложений и игр. Возвращаясь к ОЗУ, её можно дополнительно увеличить на 8 ГБ за счёт виртуального расширения памяти с технологией HONOR RAM Turbo. Мой HONOR X9b в максимальной комплектации — 12/256 ГБ.

В Geekbench 6 смартфон показал 939 баллов в одноядерном тесте и 2733 балла в многоядерном. В AnTuTu (v10) HONOR X9b набрал 514 706 баллов, которые распределены следующим образом:

CPU: 183 000 баллов

GPU: 47 302 балла

Память: 157 935 баллов

Пользовательский опыт: 126 469 баллов

В GPU-тестах OpenCL и Vulkan устройство отличилось 1338 и 1674 баллами соответственно.

Поразительным для меня оказался игровой опыт. Большинство протестированных игр работают без тормозов и лагов, пусть и не на максимальной графике. Например, в Genshin Impact можно получить 50-60 FPS, снизив настройки на средние. War Thunder на высоких настройках обеспечивает стабильные 30-35 FPS. Может показаться, что это не так много, однако благодаря стабильности (!) игровой процесс очень плавный и комфортный. С популярными проектами, например, Call of Duty Mobile и PUBG MOBILE также никаких проблем нет.

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Система охлаждения эффективно справляется с задачей предотвращения перегрева, избегая снижения производительности даже при интенсивном использовании. Однако, часовой тест в CPU Throttling Test выявил сразу три коротких просадки производительности. В повторных тестах такой проблемы уже не было.

«Из коробки» HONOR X9b работает на Android 13 в оболочке Magic OS 7.2. После первого запуска доступны все сервисы Google, а также фирменный магазин приложений. Как и другие продукты HONOR, смартфон интегрируется в экосистему бренда, что упрощает обмен файлами и использование общего буфера обмена.

Камеры

HONOR X9b оснащен четырьмя камерами: основной на 108 Мп с апертурой f/1.75, сверхширокоугольной на 5 Мп с апертурой f/2.2, макро-«затычкой» на 2 Мп и 16-мегапиксельной фронталкой. Основная камера получила автофокус, в то время как оптическая стабилизация отсутствует.

Приложение камеры предлагает широкий спектр режимов съемки, от панорамных снимков до профессионального режима, позволяя пользователям реализовать разнообразные творческие идеи через регулировку диафрагмы, скорости съемки и экспозиции.

Стандартный режим съемки основной камеры использует технологию совмещения пикселей, выдавая 12 Мп, что является оптимальным выбором для достижения баланса между размером файла и качеством. Чтобы снимать с разрешением 108 Мп необходимо включить режим High-Res во вкладке «Ещё». Фотографии, сделанные в дневное время, получаются достаточно чёткими, детализированными и имеют хорошую цветопередачу без видимых искажений в светлых и темных участках.

108 Мп 12 Мп

108 Мп 12 Мп 5 Мп (сверхширокоугольная)

108 Мп 12 Мп 12 Мп

12 Мп 12 Мп (зум 3x) 12 Мп (зум 8x)

В темное время суток можно использовать режим «Ночь». С помощью него основная камера демонстрирует достойное качество снимков с правильным балансом белого, света и теней.

12 Мп 12 Мп (ночной режим) 12 Мп (зум 3x) 12 (зум 8x)

12 Мп 12 Мп (ночной режим) 12 Мп (зум 3x) 12 Мп (зум 3x, ночной режим) 12 Мп (ночной режим) 5 Мп (сверхширокоугольная) Оригиналы фото на Яндекс Диске

Сверхширокоугольная камера, в свою очередь, меньше впечатляет по части качества изображений. Про макро — лучше промолчу, так как о ней можно просто забыть. Простенькие макроснимки лучше делать на основную камеру, так как установленный сенсор лишь «затычка». Фронтальная камера с разрешением 16 Мп и апертурой f/2.45 склонна к чрезмерному добавлению контурной резкости, из-за чего селфи могут выглядеть ненатурально.

Что касается видео, то максимально доступное разрешение 4K/30 FPS. При этом частоту кадров невозможно увеличить, снизив разрешение до 1080p. Несмотря на это, встроенная цифровая стабилизация на основе гироскопа (gyro-EIS) обеспечивает плавность видео, хотя цветопередача может не всегда казаться естественной.

Автономность

Одно из ключевых преимуществ HONOR X9b — высокая автономность. Несмотря на тонкий и лёгкий корпус, устройство имеет аккумулятор на 5800 мАч. Увеличивает автономность и энергоэффективный процессор.

Если использовать смартфон для звонков, переписок в мессенджере, прослушивания музыки и редкого просмотра видео на YouTube, то аккумулятора хватит почти на полтора дня. Что касается игр, то час гейминга тратит примерно 15% заряда.

В настройках можно выбрать несколько режимов для продления времени работы. Благодаря фирменной технологии SuperCharge, устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 35 Вт. Она позволяет зарядить аккумулятор до 50% всего за 35 минут.

Итоги

Наконец, чтобы подвести итог важно посмотреть, сколько «чеканных монет» просит HONOR за смартфон, рассмотренный выше. В России приобрести HONOR X9b можно за 30-35 тысяч рублей в зависимости от конфигурации памяти. Это довольно адекватный ценник для подобного устройства.

За эти деньги пользователь получит устройство с великолепной автономностью, качественным и ярким дисплеем, мощной защитой экрана, производительным процессором и идеальным размером накопителя. Да, по камерам могут быть вопросы, однако, основного сенсора будет достаточно для достойных фото и видео.

Я был приятно удивлен новым HONOR X9b, так как между его «железом» и ценником можно смело поставить знак «равно». Смартфон точно можно порекомендовать тем, кто ищет крепкий средний смартфон по доступной цене на ближайшие 2-3 года, но при этом не особо требователен к камерам и графике в играх. Как итог, HONOR X9b — однозначно топ за свои деньги.

Анатолий Почивалов Плюсы Яркий экран

Достойная производительность

Хорошая основная камера

Ёмкий аккумулятор и быстрая зарядка

Тонкий и легкий корпус

Полноценная комплектация Недостатки Посредственные широкоугольная и макро-камера

Отсутствие оптической стабилизации основной камеры

Экран-водопад