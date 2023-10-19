Представлен смартфон Honor X9b: премиальный дизайн и прочный дисплей «водопад»

Филиал Honor в Саудовской Аравии анонсировал смартфон Honor X9b, который без лишнего шума просто появился на местном официальном сайте компании. Новинка позиционируется как устройство среднего ценового класса, но выполнена в премиальном дизайне с использованием металла, стекла и текстуры под кожу.

Девайс оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем (водопад) с разрешением 2652х1200 точек и частотой обновления 120 Гц, максимальная яркость достигает до 1200 нит, а соотношение сторон составляет 19:9.

По словам производителя, экран смартфона прикрыт особо прочным стеклом, что позволило получить пятизвёздочный сертификат устойчивости к падению от швейцарской компании SGS.

В верхней части по центру дисплея размещена фронтальная камера на 16-мегапикселей (f/2,45) с поддержкой записи видео в разрешении 1080P. Основной блок камер оснащён тремя сенсорами, из которых: главный на 108 Мп с диафрагмой f/1,75 и поддержкой записи видео в разрешении 4K, два других — ширик на 5 Мп (f/2,2) и макро на 2 Мп (f/2,4).

За вычислительные возможности отвечает однокристальная система Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, которая работает в паре с 12-гигабайтами оперативной памяти и 256 Гб хранилища, другие конфигурации ОЗУ/ПЗУ, производитель не предлагает.

Устройство оснащено ёмким аккумулятором ёмкостью 5800 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 35 Вт.

Из прочего, гаджет получил поддержку 5G-сетей (Dual-SIM), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, A-GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Галилео, стереодинамики, сканер отпечатка пальца и порт USB-C версии 2.0. Из коробки девайс будет работать на операционной системе Android 13 с оболочкой Magic OS 7.2. Габариты смартфона составляют: 163,6х75,5 х7,98 мм, масса — 185 г.

Когда и по какой цене Honor X9b поступит в продажу, пока неизвестно.