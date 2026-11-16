Xiaomi 18 Pro готовится к выходу в России. Рекламу флагмана заметили в Москве
Новости

Xiaomi 18 Pro готовится к выходу в России. Рекламу флагмана заметили в Москве

Xiaomi интригует необычным дизайном смартфона, но пока не раскрывает подробности российского запуска.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:33
Xiaomi 18 Pro готовится к выходу в России. Рекламу флагмана заметили в Москве

В Москве заметили рекламный баннер флагманской серии Xiaomi 18 Pro. На изображении показана задняя панель смартфона с дополнительным дисплеем, а рядом размещены слоган «Смотри в оба» и надпись «Скоро».

Судя по началу рекламной кампании, Xiaomi готовится вывести новую флагманскую линейку на российский рынок. Не исключено, что запуск совпадёт с глобальной премьерой, запланированной на 17 ноября, или состоится немного позже.

Главной особенностью Xiaomi 18 Pro станет дополнительный экран на задней панели, расположенный рядом с камерами.

Официальные цены и дата начала продаж в России пока не объявлены.

Читайте в Телеграм
Выбор редакции

От MagSafe
до геймпада

Смотреть подборку

Шесть полезных аксессуаров для тех, кому мало одного iPhone.

Главное по теме

Новости Официально: раскрыты отличия глобальных Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max от китайских версий смартфонов

Флагманы получат сильно урезанные аккумуляторы.
Новости От музыки до приложений с ИИ: Xiaomi рассказала о задних экранах 18 Pro Новости Xiaomi выпустила складной пылесос для автомобиля

Похожие материалы

Beget Beget подвергся новой масштабной DDoS-атаке мощностью до 850 Гбит/с

Провайдер вновь столкнулся с кибератакой, не успев полностью восстановить инфраструктуру после взлома в начале ноября.

 Банки Звонки от мошенников будет проще распознать — операторы связи договорились с банками о маркировке звонков

Расходы банков на звонки увеличатся, но граждане получат дополнительную меру защиты от злоумышленников.

 Блокировки Роскомнадзор внедрил ИИ для блокировки VPN. На систему потратили 2,27 млрд рублей

Новые алгоритмы смогут выявлять VPN по особенностям интернет-соединения. Эксперты предупреждают о риске ошибочных блокировок.

 Веб Тысячи российских сайтов могут перестать открываться в Chrome и Safari

GlobalSign снова отзывает сертификаты российских сайтов.

Скидки и подборки

От тонкого MagSafe до карманной консоли: 6 крутых аксессуаров для iPhone Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки 7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу

Последние новости

Юбилейный iPhone 20 Pro может получить изогнутый с четырёх сторон экран GTA VI появится в NBA 2K27: масштабный кроссовер стартует 27 ноября OpenAI допустит независимых аудиторов к своим ИИ-моделям для проверки на саботаж Apple усложнит доступ приложений к данным Mac из-за автономных ИИ-агентов GTA VI получила коллаборацию с Nike и Трэвисом Скоттом: показали коллекцию одежды Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
Можно ли верить давлению с запястья? Обзор HUAWEI WATCH D3

11 ноября · HUAWEI

Можно ли верить давлению с запястья? Обзор HUAWEI WATCH D3

Суточный мониторинг, надувная манжета и умные функции.
  1. 11 Ноя

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI WATCH 6 Pro Ceramic Edition: элегантность и функциональность в одном флаконе

    Обзор HUAWEI WATCH 6 Pro Ceramic Edition: элегантность и функциональность в одном флаконе
  2. 30 Окт

    Apple

    10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

    10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52
  3. 27 Окт

    Nothing

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех
  4. 25 Окт

    Raskat

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики
  5. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
Смотреть все обзоры →