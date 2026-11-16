Xiaomi 18 Pro готовится к выходу в России. Рекламу флагмана заметили в Москве

В Москве заметили рекламный баннер флагманской серии Xiaomi 18 Pro. На изображении показана задняя панель смартфона с дополнительным дисплеем, а рядом размещены слоган «Смотри в оба» и надпись «Скоро».

Судя по началу рекламной кампании, Xiaomi готовится вывести новую флагманскую линейку на российский рынок. Не исключено, что запуск совпадёт с глобальной премьерой, запланированной на 17 ноября, или состоится немного позже.

Главной особенностью Xiaomi 18 Pro станет дополнительный экран на задней панели, расположенный рядом с камерами.

Официальные цены и дата начала продаж в России пока не объявлены.