Beget подвергся новой масштабной DDoS-атаке мощностью до 850 Гбит/с
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Beget подвергся новой масштабной DDoS-атаке мощностью до 850 Гбит/с

Провайдер вновь столкнулся с кибератакой, не успев полностью восстановить инфраструктуру после взлома в начале ноября.
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Редакция The GEEK сегодня в 17:02
Beget подвергся новой масштабной DDoS-атаке мощностью до 850 Гбит/с

Российский хостинг-провайдер Beget сообщил о новой масштабной DDoS-атаке на свою инфраструктуру. По данным компании, её мощность достигает 850 Гбит/с.

Злоумышленники последовательно атакуют различные подсети провайдера, пытаясь нарушить доступность сервисов. В Beget предполагают, что целью атаки является срыв восстановительных работ после предыдущего инцидента.

Из-за высокой интенсивности атаки у некоторых пользователей могут возникать временные проблемы с доступом к Ozon, Wildberries, «Сберу» и другим ресурсам. Компания работает над восстановлением стабильного сетевого соединения.

Для защиты инфраструктуры Beget ограничил SSH-подключения с IP-адресов за пределами России. Теперь с одного адреса допускается не более пяти попыток подключения в секунду.

Напомним, в ночь на 2 ноября Beget подвергся кибератаке, в ходе которой злоумышленники получили доступ к управляющей инфраструктуре и запустили скрипты для удаления данных. К 6 ноября провайдер восстановил более 60% виртуального хостинга, однако резервные копии VPS сохранились лишь для половины клиентов.

Восстановление инфраструктуры продолжается. Beget заявляет, что отражает новую атаку и принимает меры для поддержания доступности сервисов.

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