Роскомнадзор внедрил ИИ для блокировки VPN. На систему потратили 2,27 млрд рублей

Роскомнадзор внедрил ИИ для блокировки VPN. На систему потратили 2,27 млрд рублей

Новые алгоритмы смогут выявлять VPN по особенностям интернет-соединения. Эксперты предупреждают о риске ошибочных блокировок.
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Редакция The GEEK сегодня в 10:24
Роскомнадзор внедрил ИИ для блокировки VPN. На систему потратили 2,27 млрд рублей

Роскомнадзор внедрил систему фильтрации интернет-трафика с использованием машинного обучения. На разработку и запуск технологии направили 2,27 млрд рублей, сообщает Forbes со ссылкой на паспорт программы цифровой трансформации ведомства на 2026–2028 годы.

Для анализа используется отечественная математическая модель, развёрнутая на собственной инфраструктуре Роскомнадзора. Её название и технические характеристики не раскрываются.

Новый механизм интегрирован в систему управления оборудованием ТСПУ, которое операторы связи используют для фильтрации и блокировки интернет-трафика.

По мнению экспертов, машинное обучение позволит точнее выявлять запрещённые ресурсы, их копии и способы обхода блокировок. В частности, алгоритмы могут распознавать VPN по косвенным признакам: размеру и частоте передачи пакетов, продолжительности соединений и адресам серверов. Для такого анализа необязательно расшифровывать содержимое трафика.

Однако технология несёт риски и для обычных пользователей. Ошибочные срабатывания могут затронуть корпоративные VPN, облачные платформы и другие легальные сервисы. Эксперты также допускают снижение скорости и стабильности соединений из-за дополнительной обработки трафика.

Какие именно алгоритмы использует Роскомнадзор и насколько эффективно они работают, пока неизвестно.

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