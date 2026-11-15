Звонки от мошенников будет проще распознать — операторы связи договорились с банками о маркировке звонков

Минцифры России сообщили, что операторы связи «большой четвёрки» и крупнейшие российские банки достигли договорённостей об условиях маркировки телефонных звонков и заключили необходимые договоры. В ближайшее время все звонки от этих банков будут сопровождаться названием организации на экране смартфона.

Обязательная маркировка звонков от юридических лиц действует в России ещё с 1 сентября 2025 года. Однако многие крупные банки до сих пор это требование не исполняют из-за чего ранее получили угрозы о блокировке звонков от операторов связи — с 15 октября 2026 года. При этом Минцифры предоставили отсрочку блокировки вызовов от банков, чтобы те успели завершить переговоры о заключении договоров на маркировку звонков.

Сообщается, что у операторов «большой четвёрки» маркировка стоит в среднем 30 копеек за попытку вызова. При этом плата с инициатора вызова взимается вне зависимости от того, было установлено соединение или нет.

Система обязательной маркировки звонков от юридических лиц разработана для того, чтобы пользователи могли распознавать реальные обращения компаний и не попадаться на уловки мошенников.