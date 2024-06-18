Huawei FreeBuds 6i появились в российских магазинах со скидкой 20%

У российских ритейлеров появились наушники Huawei FreeBuds 6i, которые дебютировали на международном рынке 8 мая этого года. На данный момент новинка есть в магазинах DNS, М.Видео и Эльдорадо по цене в 7999₽ с учетом релизной скидки в 20%. Выгодное предложение будет действовать до 22 июля. Всего доступны три расцветки: черная, белая и сиреневая.

FreeBuds 6i практически идентичны прошлой модели 5i и все также пытаются пародировать дизайн AirPods. Управление у них расположено в верхней части, в виде сенсорной панели. А зарядка — снизу кейса, в виде разъема Type-C. Имеются и дополнительные настройки наушников, но для них нужно скачать фирменное приложение Huawei AI Life — его нет в Google Play.

Звучание у новинки с акцентом на низкие частоты. В устройстве стоят динамические драйверы на 11 мм, которые на 50% мощнее прошлого поколения. А в приложении можно поиграть с режимами усиления частот и вокала. При этом наушники оснащены тремя микрофонами, которые могут отличать голоса от шума — так что ANC работает во время звонков.

Кстати о шумоподавлении. ANC 3.0 самостоятельно корректирует параметры в реальном времени за счет алгоритма из 34 потенциальных сценариев. Так что FreeBuds 6i каждые 2,6 мс проверяют уровень шума и меняют настройки. И еще о приятных фишках — наушники поддерживают соединение с двумя устройствами по Bluetooth как на Android, так и iOS.

Новинка проработает без кейса до 8 часов, а с активным ANC — только пять. Зато при его наличии время возрастает до 35 и 20 часов соответственно. Самое главное, зарядить устройство можно крайне быстро: 40 минут на сами наушники и 1 час на кейс.