Google готовит аналог AirDrop для приложений на Android и iPhone

Google представила на конференции Android Dev Summit 2026 набор инструментов Quick Share SDK для Android и iOS. С его помощью разработчики смогут встраивать передачу файлов между устройствами непосредственно в свои приложения.

Главное изменение заключается в упрощении отправки файлов. Пользователям больше не придётся открывать системное меню «Поделиться» и отдельно запускать Quick Share. Вместо этого внутри приложения появится небольшая панель с выбором ближайших устройств.

Передача будет работать без подключения к интернету и мобильной сети. Для соединения используются Wi-Fi Direct и автоматически создаваемая локальная точка доступа. Google также заявляет поддержку сквозного шифрования и передачу фотографий и видео без сжатия.

На демонстрации компания показала отправку нескольких фотографий с Android-смартфона на iPhone. Получатель смог принять файлы непосредственно в приложении.

Выпуск Quick Share SDK запланирован на первую половину 2027 года. Когда новая возможность появится в популярных приложениях, пока неизвестно.