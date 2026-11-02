Google выпустит Quick Share SDK в первом полугодии 2027 года
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Google готовит аналог AirDrop для приложений на Android и iPhone

Фотографии и видео можно будет отправлять напрямую, без сжатия и подключения к интернету.
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Редакция The GEEK сегодня в 21:07
Google представила Quick Share SDK для передачи файлов из приложений Android и iOS

Google представила на конференции Android Dev Summit 2026 набор инструментов Quick Share SDK для Android и iOS. С его помощью разработчики смогут встраивать передачу файлов между устройствами непосредственно в свои приложения.

Главное изменение заключается в упрощении отправки файлов. Пользователям больше не придётся открывать системное меню «Поделиться» и отдельно запускать Quick Share. Вместо этого внутри приложения появится небольшая панель с выбором ближайших устройств.

Google представила Quick Share SDK для передачи файлов из приложений Android и iOS

Передача будет работать без подключения к интернету и мобильной сети. Для соединения используются Wi-Fi Direct и автоматически создаваемая локальная точка доступа. Google также заявляет поддержку сквозного шифрования и передачу фотографий и видео без сжатия.

Google представила Quick Share SDK для передачи файлов из приложений Android и iOS

На демонстрации компания показала отправку нескольких фотографий с Android-смартфона на iPhone. Получатель смог принять файлы непосредственно в приложении.

Выпуск Quick Share SDK запланирован на первую половину 2027 года. Когда новая возможность появится в популярных приложениях, пока неизвестно.

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