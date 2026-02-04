iQOO выпустила флагман iQOO 15 Ultra с батареей 7400 мА·ч и Snapdragon 8 Elite | The GEEK
iQOO выпустила флагман iQOO 15 Ultra с батареей 7400 мА·ч и Snapdragon 8 Elite

Редакция The GEEK сегодня в 15:36

iQOO официально представила смартфон iQOO 15 Ultra — первый «Ultra»-флагман в истории бренда. Устройство ориентировано на максимальную производительность, автономность и игровые сценарии.

В основе смартфона лежит платформа Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополненная фирменным игровым чипом Q3. Для охлаждения используется система с активным элементом — встроенным вентилятором. В максимальной конфигурации iQOO 15 Ultra оснащён 24 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ.

Смартфон получил плоский 6,85-дюймовый OLED-экран Samsung M14 с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость достигает 8000 нит. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 7400 мА·ч с поддержкой 100-ваттной проводной и 40-ваттной беспроводной зарядки. В комплекте предусмотрен L-образный кабель, рассчитанный на использование смартфона в горизонтальном положении во время игр.

Камера включает три модуля по 50 Мп, один из которых оснащён оптическим зумом 3×. Смартфон защищён по стандарту IP69, оснащён ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и ориентирован на использование в сложных условиях.

Цены на iQOO 15 Ultra:

  • 16 ГБ + 256 ГБ — 790 долларов
  • 16 ГБ + 512 ГБ — 865 долларов
  • 16 ГБ + 1 ТБ — 1000 долларов
  • 24 ГБ + 1 ТБ — 1110 долларов
