Представлен фото-флагман OPPO Find X10 Pro Max с тремя 200 Мп камерами с поддержкой 8K видео

Сегодня в Китае состоялась презентация камерофона OPPO Find X10 Pro Max, который получил сразу три 200-мегапиксильных датчика основной камеры, а суммарное разрешение всех фотосенсоров составляет рекордные для смартфонов 653 Мп. Главным конкурентом новинки станет флагман vivo X500 Pro Max, который оснащён камерами попроще и при этом стоит дороже.

OPPO Find X10 Pro Max получил 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2772х1272 точек и частотой обновления 144 Гц, тач 288 Гц, а максимальная яркость достигает до 2000 нит, соотношение сторон составляет 19,6:9. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 50 Мп с поддержкой автофокуса и записи видео 4K@60fps.

За вычислительные возможности отвечает флагманская однокристальная система MediaTek Dimensity 9600 Pro, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X и быстрым хранилищем типа UFS 4.1. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 12/256, 12/512, 16/512 и 16/1024 ГБ.

Основной модуль камер состоит из четырёх сенсоров, из которых:

Главный на 200 Мп, 1/1,3″, 0,6 мкм, ЭФР 24 мм, f/1,5, автофокус, OIS (CIPA 6.5), запись видео 4320p@30fps/2160p@120fps;

Ультраширик на 200 Мп, 1/1,56″, 0,5 мкм, ЭФР 13 мм, f/2,2, автофокус, запись видео 4320p@30fps/2160p@120fps;

Перископ на 200 Мп, 1/1,56″, 0,5 мкм, ЭФР 70 мм, f/2,1, автофокус, OIS (CIPA 7.5), 3х зум, запись видео 4320p@30fps/2160p@120fps;

Датчик цветокоррекции Danxia.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 8000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 80 Вт по проводу и 50-ватной беспроводной.

Из прочего, смартфон получил Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2, 5G, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики, встроенный в дисплей ультразвуковой сканер отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP69 и порт USB-C версии 3.2 Gen 1. Из коробки гаджет будет работать на операционной системе Android 17 с оболочкой ColorOS 17.

В Китае OPPO Find X10 Pro Max поступит в продажу по следующим ценам:

(12/256 ГБ) — 6799 юаней (85 553 ₽)

(12/512 ГБ) — 7499 юаней (94 361 ₽)

(16/512 ГБ) — 7999 юаней (100 652 ₽)

(16/1024 ГБ) — 8999 юаней (113 235 ₽)

Когда смартфон появится на глобальном рынке, пока неизвестно.