«Яндекс Пэй» подтвердил временный сбой у части пользователей

«Яндекс Пэй» 2 подтвердил временные трудности с доступом у части пользователей. Пресс-служба сервиса сообщила, что специалисты уже работают над устранением сбоя.

Согласно данным сервиса Downdetector, пользователи жалуются на отсутствие уведомлений и невозможность переводов на счёт. Среди жалоб также есть сообщения о том, что средства, ранее переведённые на карту «Яндекс Пэй», не отображаются на счёте.

В сообщении не названы причина сбоя и точное число пользователей, столкнувшихся с трудностями. Срок восстановления доступа к сервису «Яндекс Пэй» также не указан.