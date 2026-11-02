Samsung представит «умные» очки с Intelligent Eyewear в следующем месяце
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Samsung представит «умные» очки с Intelligent Eyewear в следующем месяце

Устройство позволит пользователям получать доступ к переводу и навигации в реальном времени, не доставая смартфон из кармана.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 22:12
Samsung представит «умные» очки с Intelligent Eyewear в следующем месяце

Компания Samsung готовится выпустить свои первые «умные» очки с искусственным интеллектом под названием «Intelligent Eyewear». По данным издания ChosunBiz, грядущая новинка появится в продаже в середине декабря 2026 года, однако на первом этапе будет доступна только в Южной Корее и США. Релиз на рынках Европы, Китая и Японии ожидается лишь в 2027 году.

Очки получат чип Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, 12-мегапиксельную камеру, стереодинамики и несколько микрофонов. Устройство будет работать под управлением ОС Android XR с интеграцией ИИ-ассистента Gemini. Время автономной работы составит до 9 часов на одном заряде.

Гаджет сможет распознавать окружающую среду с помощью камер и микрофонов предоставляя пользователям доступ к переводу и голосовой навигации в реальном времени, не доставая смартфон из кармана. Также будет функция, позволяющая фотографировать документы или слайды с совещаний и автоматически организовывать их в приложении «Заметки» на устройствах Galaxy.

По какой цене дебютируют первые «умные» очки от Samsung, пока не известно. Зато известно, что гаджет будет представлен в 26 вариантах дизайна разработанных совместно с брендами Gentle Monster и Warby Parker.

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