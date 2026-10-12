Представлен OnePlus 16 — флагманский смартфон со сверхбыстрым дисплеем

Сегодня в Китае состоялась презентация флагманского смартфона OnePlus 16, который оснащён топовым «железом» и позиционируется как устройство для запуска требовательных игр. Внешне новинка практически не отличается от прошлогоднего OnePlus 15, за исключением расцветок с гравировкой и с декоративной светодиодной подсветкой на задней панели.

Гаджет получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей (BOE X4) с разрешением 2772 х 1272 точек и адаптивной частотой обновления от 1 до 165 Гц с разгоном до 185 Гц в поддерживаемых играх, ШИМ 3840 Гц, а максимальная яркость достигает до 2000 нит. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 50 Мп с поддержкой автофокуса и записи видео 4К@60.

За вычислительные возможности отвечает флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X Ultra и быстрым хранилищем типа UFS 4.1.

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

Главный на 200 Мп размером 1/1.4″ с диафрагмой f/1.6 (23 мм, OIS);

Ширик на 50 Мп OmniVision OV50D с автофокусом и углом захвата 116 гр (1/2.88″, f/2.0, 16 мм);

Перископ на 50 Мп Sony IMX882 с оптическим зумом 3х (1/1.95″, f/2.6, 73 мм, OIS).

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 9000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт по проводу и 50-ватной беспроводной, есть и реверсивная на 27 Вт.

Из прочего, смартфон получил Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики, встроенный в дисплей ультразвуковой сканер отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP69K, ИК-порт и разъём USB-C версии 3.2 Gen 1. Из коробки гаджет будет работать на операционной системе Android 17 с оболочкой ColorOS 17.

В Китае OnePlus 16 поступит в продажу уже завтра по следующим ценам: