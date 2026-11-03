Третьяковка объединила классиков фотографии и победителей конкурса Huawei XMAGE
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Третьяковка объединила классиков фотографии и победителей конкурса Huawei XMAGE

Часть представленных произведений широкой публике покажут впервые.
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Редакция The GEEK сегодня в 09:00
Третьяковка объединила классиков фотографии и победителей конкурса Huawei XMAGE

3 ноября в Государственной Третьяковской галерее открылась выставка «Природа фотографии», посвящённая развитию пейзажной съёмки с конца XIX века до наших дней.

Экспозиция объединила около 130 произведений более 30 авторов, причём многие работы представлены публике впервые.

Посетители могут увидеть фотографии Евгения Вишнякова, Николая Мещерина, Игоря Грабаря, Александра Родченко и других мастеров. Выставка показывает, как менялся подход к изображению природы: от фотографий, напоминающих живописные полотна, до экспериментов с композицией и ракурсами.

Отдельное место заняли работы победителей конкурса мобильной фотографии Huawei XMAGE. Современные снимки представлены вместе с историческими произведениями из собрания Третьяковской галереи.

Выставка «Природа фотографии» продлится до 28 марта 2027 года в здании Третьяковской галереи на Крымском Валу, 10, зал № 82.

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