Представлены флагманы vivo X500 Pro Max и X500 Pro на топовом чипе Dimensity 9600 Pro

Сегодня в Китае состоялась презентация флагманов vivo X500 Pro Max и X500 Pro, которые пришли на смену прошлогодним vivo X300 Pro и X300, минуя нейминг 400-й серии. Новинки внешне выглядят почти также, как и прошлое поколение, но получили новейший топовый чип от MediaTek, улучшенные камеры и более быстрые дисплеи со слегка увеличенной диагональю.

vivo X500 Pro Max

Смартфон оснащён 6,85-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 3168 х 1440 точек и адаптивной частотой обновления от 1 до 144 Гц, пиковая яркость достигает до 5000 нит, а частота ШИМ составляет 2160 Гц.

В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 50-мегапиксилей ISOCELL JN1 (1/2.76″, f/2.0).

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

Главный на 50 Мп LYTIA L910 с поддержкой OIS, размером 1/1.28″ с диафрагмой f/1.57;

Ширик на 50 Мп ISOCELL JN5 (1/2.76″, f/2.0);

Перископ на 200 Мп Samsung HPB (1/1.4″, f/2.67, OIS), оптический зум 3.5x, режим макро от 15 см.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 8000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт по проводу и 40-ватной беспроводной.

vivo X500 Pro

Более компактная версия смартфона оснащёна 6,31-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2660 x 1216 точек и адаптивной частотой обновления от 1 до 144 Гц, пиковая яркость достигает до 5000 нит, а частота ШИМ составляет 2160 Гц. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 50-мегапиксилей ISOCELL JN1 (1/2.76″, f/2.0).

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

Главный на 50 Мп LYTIA L910 с поддержкой OIS, размером 1/1.28″ с диафрагмой f/1.57;

Ширик на 50 Мп ISOCELL JN5 (1/2.76″, f/2.0);

Перископ на 64 Мп Sony LYT-610 (1/2″, f/2.52, OIS), оптический зум 3.5x, режим макро от 18 см.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 6510 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт по проводу и 40-ватной беспроводной.

Все остальные ключевые технические характеристики в обеих версиях смартфонов, идентичны. За вычислительные возможности в новинках отвечает флагманская однокристальная система Dimensity 9600 Pro, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X Ultra и быстрым хранилищем типа UFS 4.1.

Из прочего, устройства получили Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, стереодинамики, встроенный в дисплей ультразвуковой сканер отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP68/69, ИК-порт и разъём USB-C версии 3.2 Gen 1. Из коробки смартфоны работают на операционной системе Android 17 с OriginOS 7.

В Китае компактный vivo X500 Pro поступит в продажу по цене от 6499 юаней (81 267 ₽) до 8499 юаней (106 276 ₽), а vivo X500 Pro Max — от 6999 юаней (87 517 ₽) до 12 999 юаней (162 543 ₽) с фотонабором в комплекте.