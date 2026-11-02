Владельцы Li Auto в России столкнулись со взломами: автомобили перестают запускаться
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Владельцы Li Auto в России столкнулись со взломами: автомобили перестают запускаться

Некоторые владельцы жалуются на отключение экранов, климат-контроля и проблемы с запуском.
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Редакция The GEEK сегодня в 22:16
Владельцы Li Auto в России столкнулись со взломами: автомобили перестают запускаться

В России зафиксирована новая волна краж мастер-аккаунтов владельцев автомобилей Li Auto. После потери доступа к учётной записи у некоторых водителей перестают работать экраны, климат-контроль и другие функции. В отдельных случаях возникают проблемы с запуском автомобиля, сообщает Autonews.ru.

Мастер-аккаунт представляет собой главную учётную запись владельца, через которую можно управлять дверными замками, климатической системой и другими функциями автомобиля.

По данным клуба владельцев Lixiang, известно как минимум о 20 пострадавших. Злоумышленники связываются с водителями и требуют от 35 до 45 тысяч рублей за возвращение доступа. Во время предыдущей волны подобных атак летом 2025 года выкуп достигал 200–250 тысяч рублей.

Как именно мошенники получают доступ к аккаунтам, пока неизвестно. Среди возможных причин называют утечки данных, подбор паролей и передачу учётных записей сторонним сервисам для русификации или настройки автомобилей.

Российский дистрибьютор Li Auto, компания Sinomach Auto, подтвердил проблему. Совместно с производителем разрабатываются дополнительные механизмы защиты и восстановления учётных записей.

Владельцам рекомендуют сменить пароли, проверить привязку мастер-аккаунта к телефонному номеру и не передавать посторонним коды подтверждения. В случае взлома следует обратиться в поддержку Li Auto и полицию. Выплата выкупа не гарантирует возвращения доступа.

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