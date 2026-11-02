Google обнаружила 1,3 млн заражённых Android-приставок. Вирус установили ещё на заводе

Google сообщила о ликвидации инфраструктуры ботнета XCPE, объединявшего более 1,3 млн Android-устройств. По данным компании, вредоносную программу годами встраивали в прошивки телевизионных приставок ещё на этапе производства.

В распространении вируса Google обвинила китайскую компанию Videostrong Technology. Заражённые устройства продавались под разными брендами, а вредоносный код активировался после первого включения.

Через скрытый доступ злоумышленники могли устанавливать дополнительные программы, похищать данные и использовать домашний интернет владельцев для мошенничества. В частности, устройства подключали к прокси-сетям, позволяя посторонним направлять интернет-трафик через чужие IP-адреса.

Большинство заражённых устройств составляли Android TV-приставки, однако вредонос обнаружили также в оборудовании для телемедицины, караоке и цифровых вывесок.

Google заблокировала управляющие серверы XCPE и инфраструктуру связанных преступных групп. По оценке компании, принятые меры могут дополнительно прервать доступ как минимум к 10 млн других заражённых устройств.

Google также прекратила сотрудничество с Videostrong, запретив компании выпускать сертифицированные Android-устройства и поставлять программное обеспечение другим сертифицированным производителям.

После инцидента компания ужесточила проверки прошивок Android-устройств. При этом отключение управляющих серверов не означает автоматического удаления вредоносного ПО с уже проданной техники.