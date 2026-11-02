Вышли умные часы Rogbid Model R5 с 5-Мп камерой, поворачивающейся на 190°

Rogbid выпустила умные часы Model R5 и начала продавать их на официальном сайте по стартовой цене $129,99. Доступны чёрный и золотой варианты.

Часы работают независимо от смартфона благодаря отдельному слоту для SIM-карты и поддержке 4G LTE. При необходимости устройство подключается к телефону по Bluetooth.

Rogbid Model R5 имеют полноценный Android с поддержкой обычных приложений, а не на Wear OS или watchOS. Внутри — процессор Unisoc W527, 3 ГБ оперативной памяти и накопитель на 32 ГБ. AMOLED-экран диагональю 2,4 дюйма имеет разрешение 480 × 480 пикселей и заметно крупнее типичных дисплеев умных часов на 1,2–1,5 дюйма.

Камера в верхней части корпуса предназначена для видеозвонков, фотосъёмки и сканирования QR-кодов. Модуль на 5 Мп поворачивается на 190°. Аккумулятор ёмкостью 1350 мА·ч, по заявлению Rogbid, полностью заряжается примерно за 80 минут.

Предусмотрены мониторинг пульса и насыщения крови кислородом, анализ сна, а для навигации — многосистемный GPS и компас. Корпус защищён по стандарту IP67 и выдерживает дождь и пот, однако для плавания часы не предназначены.

Устройство совместимо со стандартными быстросъёмными ремешками шириной 22 мм. В комплект входят дополнительные стальной и кожаный ремешки, адаптер и цепочка для ношения на шее как бейджа.