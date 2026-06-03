Промокоды Рейд Шадоу Ледженс (RAID: Shadow Legends) на май 2026
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Промокоды для RAID: Shadow Legends на июнь 2026

Список актуальных промокодов и инвайт-кодов на ресурсы, валюту, чемпионов и другие полезные ресурсы.

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Редакция The GEEK сегодня в 12:00

RAID: Shadow Legends — популярная бесплатная ролевая игра в жанре тёмного фэнтези от студии Plarium, доступная на iOS, Android и ПК. Проект известен огромным выбором персонажей — в игре их более 800 — и множеством режимов, где игроки собирают команду героев и сражаются со злом в мире Телерии.

Один из самых простых способов усилить свой отряд — промокоды для RAID: Shadow Legends. С их помощью можно бесплатно получить ценные внутриигровые награды: ресурсы, игровую валюту, усиления и другие полезные предметы. В этой статье мы собрали все рабочие промокоды RAID: Shadow Legends и пошагово объяснили, как их активировать. Список актуальных кодов мы регулярно обновляем, поэтому добавьте страницу в закладки — так вы первыми узнаете о новых промокодах и не упустите ни одной бесплатной награды.

Промокоды для RAID: Shadow Legends на июнь 2026 года

  • CHOICE — трёхдневный буст к очкам опыта (100%), 3 восполнения энергии и набор мультибоя на 50 попыток. Доступно только на iOS.
  • ARBITER — стопроцентный буст опыта на 3 дня и 3 восполнения энергии. Только для iOS.
  • BETRAYAL — 150 000 серебра, 20 отваров опыта душ и 20 отваров магического опыта. Только для iOS.
  • HARMONY — 100%-ный буст опыта на трое суток, 3 восполнения энергии, набор мультибоя (50 попыток) и 150 000 серебра.
  • DESTINY — 100 000 серебра, 1 восполнение энергии и одна книга эпических навыков. Только для iOS.
  • INFESTED — два набора мультибоя (по 50 попыток), 5 восполнений энергии и 300 000 серебра. Только для iOS.
  • ARTIFACT — набор мультибоя на 50 попыток, 150 000 серебра, 3 восполнения энергии и трёхдневный буст опыта.
  • REVENGE — 1 восполнение энергии, эпический том навыков и 100 000 серебра.
  • AMBITION — 20 отваров силы, 20 отваров пустоты и 150 000 серебра.
  • UNITED — 1 восполнение энергии, эпический том навыков и 150 000 серебра.

Общие промокоды для игры

  • RAIDTOGETHER
  • 2GTLUCKY2026
  • midgamejoke
  • midlove
  • DearSirNicholas
  • RAIDINREVIEW2025
  • winmidgamewinter
  • AMG25
  • GRIMFOREST
  • huntinraid
  • golden2gt
  • WELCOMEGIFT — 100 000 серебра, 3 редкие книги и другие награды (доступно только для новых аккаунтов)
  • PP500

Инвайт-коды для новичков

  • YEARLYGIFT — набор внутриигровых бонусов.
  • FIRESTARTER — активируйте код и заберите Великого Галека, серу и пиво.
  • SHADOWRAID — активируйте код, чтобы получить набор бонусов и предметов.
  • MIDGAME2023SEDUCER — активируйте код и получите различные бонусы и предметы.
  • GAMEGEEKSTRICKS23MOTHER — введите код, чтобы забрать различные бонусы и предметы.
  • MIDGAME23EXECUTIONER — активируйте код и получите набор бонусов и предметов.
  • GAMEGEEKSTRICK23KNIGHT — введите код, чтобы получить различные бонусы и предметы.
  • MIDGAME23GISCARD — активируйте код и заберите бонусы и предметы.
  • DASPIEL23Chonoru — введите код, чтобы получить различные бонусы и предметы.
  • LADYQUN — активируйте код, чтобы получить Lady Quilen и серебро (только для iOS и Android).
  • LUCKYRAID — введите код и заберите эпического чемпиона Чонору, 300 000 серебра и 3 корма для прокачки.
  • POWERSTARTER — активируйте код, чтобы получить эпического чемпиона Таллию, 3 набора мультибоя и 3 пополнения энергии.
  • Raid22ya2 — 10 отваров и 100 000 серебра.
  • MORDECAI — активируйте код, чтобы получить Мордекая (только для устройств на Android).
  • SUPERPOWERS — введите код и заберите Священника Армстронга, 1 эпическую книгу, 200 000 серебра и 24 магических отвара (только для Plarium Play).
  • GETUDK — активируйте код, чтобы получить Ultimate Deathknight, 20 силовых отваров и 20 больших зелий силы.
  • MIDGAME2022 — активируйте код, чтобы выбить редкого чемпиона Палача, а также получить бустер опыта на 1 день, пополнение энергии и 100 000 серебра.
  • SUMMERTIME — введите код, чтобы выбить эпического чемпиона Подвижницу, набор мультибоя на 20 попыток и пополнение энергии.

Как активировать промокоды в RAID: Shadow Legends

  1. Запустите игру и нажмите на значок с тремя синими полосками в правом верхнем углу экрана.
  2. В открывшемся меню выберите раздел «Подарочные коды».
  3. Введите промокод в специальное поле.
  4. Нажмите кнопку «Применить» (Redeem) — после этого награда будет начислена на аккаунт.

Также активировать промокоды можно через официальный сайт игры. Для этого нужно войти в свой аккаунт и перейти в раздел с подарочными кодами.

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