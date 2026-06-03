RAID: Shadow Legends — популярная бесплатная ролевая игра в жанре тёмного фэнтези от студии Plarium, доступная на iOS, Android и ПК. Проект известен огромным выбором персонажей — в игре их более 800 — и множеством режимов, где игроки собирают команду героев и сражаются со злом в мире Телерии.

Один из самых простых способов усилить свой отряд — промокоды для RAID: Shadow Legends. С их помощью можно бесплатно получить ценные внутриигровые награды: ресурсы, игровую валюту, усиления и другие полезные предметы. В этой статье мы собрали все рабочие промокоды RAID: Shadow Legends и пошагово объяснили, как их активировать. Список актуальных кодов мы регулярно обновляем, поэтому добавьте страницу в закладки — так вы первыми узнаете о новых промокодах и не упустите ни одной бесплатной награды.

Промокоды для RAID: Shadow Legends на июнь 2026 года

CHOICE — трёхдневный буст к очкам опыта (100%), 3 восполнения энергии и набор мультибоя на 50 попыток. Доступно только на iOS.

— трёхдневный буст к очкам опыта (100%), 3 восполнения энергии и набор мультибоя на 50 попыток. Доступно только на iOS. ARBITER — стопроцентный буст опыта на 3 дня и 3 восполнения энергии. Только для iOS.

— стопроцентный буст опыта на 3 дня и 3 восполнения энергии. Только для iOS. BETRAYAL — 150 000 серебра, 20 отваров опыта душ и 20 отваров магического опыта. Только для iOS.

— 150 000 серебра, 20 отваров опыта душ и 20 отваров магического опыта. Только для iOS. HARMONY — 100%-ный буст опыта на трое суток, 3 восполнения энергии, набор мультибоя (50 попыток) и 150 000 серебра.

— 100%-ный буст опыта на трое суток, 3 восполнения энергии, набор мультибоя (50 попыток) и 150 000 серебра. DESTINY — 100 000 серебра, 1 восполнение энергии и одна книга эпических навыков. Только для iOS.

— 100 000 серебра, 1 восполнение энергии и одна книга эпических навыков. Только для iOS. INFESTED — два набора мультибоя (по 50 попыток), 5 восполнений энергии и 300 000 серебра. Только для iOS.

— два набора мультибоя (по 50 попыток), 5 восполнений энергии и 300 000 серебра. Только для iOS. ARTIFACT — набор мультибоя на 50 попыток, 150 000 серебра, 3 восполнения энергии и трёхдневный буст опыта.

— набор мультибоя на 50 попыток, 150 000 серебра, 3 восполнения энергии и трёхдневный буст опыта. REVENGE — 1 восполнение энергии, эпический том навыков и 100 000 серебра.

— 1 восполнение энергии, эпический том навыков и 100 000 серебра. AMBITION — 20 отваров силы, 20 отваров пустоты и 150 000 серебра.

— 20 отваров силы, 20 отваров пустоты и 150 000 серебра. UNITED — 1 восполнение энергии, эпический том навыков и 150 000 серебра.

Общие промокоды для игры

RAIDTOGETHER

2GTLUCKY2026

midgamejoke

midlove

DearSirNicholas

RAIDINREVIEW2025

winmidgamewinter

AMG25

GRIMFOREST

huntinraid

golden2gt

WELCOMEGIFT — 100 000 серебра, 3 редкие книги и другие награды (доступно только для новых аккаунтов)

PP500

Инвайт-коды для новичков

YEARLYGIFT — набор внутриигровых бонусов.

FIRESTARTER — активируйте код и заберите Великого Галека, серу и пиво.

SHADOWRAID — активируйте код, чтобы получить набор бонусов и предметов.

MIDGAME2023SEDUCER — активируйте код и получите различные бонусы и предметы.

GAMEGEEKSTRICKS23MOTHER — введите код, чтобы забрать различные бонусы и предметы.

MIDGAME23EXECUTIONER — активируйте код и получите набор бонусов и предметов.

GAMEGEEKSTRICK23KNIGHT — введите код, чтобы получить различные бонусы и предметы.

MIDGAME23GISCARD — активируйте код и заберите бонусы и предметы.

DASPIEL23Chonoru — введите код, чтобы получить различные бонусы и предметы.

LADYQUN — активируйте код, чтобы получить Lady Quilen и серебро (только для iOS и Android).

LUCKYRAID — введите код и заберите эпического чемпиона Чонору, 300 000 серебра и 3 корма для прокачки.

POWERSTARTER — активируйте код, чтобы получить эпического чемпиона Таллию, 3 набора мультибоя и 3 пополнения энергии.

Raid22ya2 — 10 отваров и 100 000 серебра.

MORDECAI — активируйте код, чтобы получить Мордекая (только для устройств на Android).

SUPERPOWERS — введите код и заберите Священника Армстронга, 1 эпическую книгу, 200 000 серебра и 24 магических отвара (только для Plarium Play).

GETUDK — активируйте код, чтобы получить Ultimate Deathknight, 20 силовых отваров и 20 больших зелий силы.

MIDGAME2022 — активируйте код, чтобы выбить редкого чемпиона Палача, а также получить бустер опыта на 1 день, пополнение энергии и 100 000 серебра.

SUMMERTIME — введите код, чтобы выбить эпического чемпиона Подвижницу, набор мультибоя на 20 попыток и пополнение энергии.

Как активировать промокоды в RAID: Shadow Legends

Запустите игру и нажмите на значок с тремя синими полосками в правом верхнем углу экрана. В открывшемся меню выберите раздел «Подарочные коды». Введите промокод в специальное поле. Нажмите кнопку «Применить» (Redeem) — после этого награда будет начислена на аккаунт.

Также активировать промокоды можно через официальный сайт игры. Для этого нужно войти в свой аккаунт и перейти в раздел с подарочными кодами.