RAID: Shadow Legends — популярная бесплатная ролевая игра в жанре тёмного фэнтези от студии Plarium, доступная на iOS, Android и ПК. Проект известен огромным выбором персонажей — в игре их более 800 — и множеством режимов, где игроки собирают команду героев и сражаются со злом в мире Телерии.
Один из самых простых способов усилить свой отряд — промокоды для RAID: Shadow Legends. С их помощью можно бесплатно получить ценные внутриигровые награды: ресурсы, игровую валюту, усиления и другие полезные предметы. В этой статье мы собрали все рабочие промокоды RAID: Shadow Legends и пошагово объяснили, как их активировать. Список актуальных кодов мы регулярно обновляем, поэтому добавьте страницу в закладки — так вы первыми узнаете о новых промокодах и не упустите ни одной бесплатной награды.
Промокоды для RAID: Shadow Legends на июнь 2026 года
- CHOICE — трёхдневный буст к очкам опыта (100%), 3 восполнения энергии и набор мультибоя на 50 попыток. Доступно только на iOS.
- ARBITER — стопроцентный буст опыта на 3 дня и 3 восполнения энергии. Только для iOS.
- BETRAYAL — 150 000 серебра, 20 отваров опыта душ и 20 отваров магического опыта. Только для iOS.
- HARMONY — 100%-ный буст опыта на трое суток, 3 восполнения энергии, набор мультибоя (50 попыток) и 150 000 серебра.
- DESTINY — 100 000 серебра, 1 восполнение энергии и одна книга эпических навыков. Только для iOS.
- INFESTED — два набора мультибоя (по 50 попыток), 5 восполнений энергии и 300 000 серебра. Только для iOS.
- ARTIFACT — набор мультибоя на 50 попыток, 150 000 серебра, 3 восполнения энергии и трёхдневный буст опыта.
- REVENGE — 1 восполнение энергии, эпический том навыков и 100 000 серебра.
- AMBITION — 20 отваров силы, 20 отваров пустоты и 150 000 серебра.
- UNITED — 1 восполнение энергии, эпический том навыков и 150 000 серебра.
Общие промокоды для игры
- RAIDTOGETHER
- 2GTLUCKY2026
- midgamejoke
- midlove
- DearSirNicholas
- RAIDINREVIEW2025
- winmidgamewinter
- AMG25
- GRIMFOREST
- huntinraid
- golden2gt
- WELCOMEGIFT — 100 000 серебра, 3 редкие книги и другие награды (доступно только для новых аккаунтов)
- PP500
Инвайт-коды для новичков
- YEARLYGIFT — набор внутриигровых бонусов.
- FIRESTARTER — активируйте код и заберите Великого Галека, серу и пиво.
- SHADOWRAID — активируйте код, чтобы получить набор бонусов и предметов.
- MIDGAME2023SEDUCER — активируйте код и получите различные бонусы и предметы.
- GAMEGEEKSTRICKS23MOTHER — введите код, чтобы забрать различные бонусы и предметы.
- MIDGAME23EXECUTIONER — активируйте код и получите набор бонусов и предметов.
- GAMEGEEKSTRICK23KNIGHT — введите код, чтобы получить различные бонусы и предметы.
- MIDGAME23GISCARD — активируйте код и заберите бонусы и предметы.
- DASPIEL23Chonoru — введите код, чтобы получить различные бонусы и предметы.
- LADYQUN — активируйте код, чтобы получить Lady Quilen и серебро (только для iOS и Android).
- LUCKYRAID — введите код и заберите эпического чемпиона Чонору, 300 000 серебра и 3 корма для прокачки.
- POWERSTARTER — активируйте код, чтобы получить эпического чемпиона Таллию, 3 набора мультибоя и 3 пополнения энергии.
- Raid22ya2 — 10 отваров и 100 000 серебра.
- MORDECAI — активируйте код, чтобы получить Мордекая (только для устройств на Android).
- SUPERPOWERS — введите код и заберите Священника Армстронга, 1 эпическую книгу, 200 000 серебра и 24 магических отвара (только для Plarium Play).
- GETUDK — активируйте код, чтобы получить Ultimate Deathknight, 20 силовых отваров и 20 больших зелий силы.
- MIDGAME2022 — активируйте код, чтобы выбить редкого чемпиона Палача, а также получить бустер опыта на 1 день, пополнение энергии и 100 000 серебра.
- SUMMERTIME — введите код, чтобы выбить эпического чемпиона Подвижницу, набор мультибоя на 20 попыток и пополнение энергии.
Как активировать промокоды в RAID: Shadow Legends
- Запустите игру и нажмите на значок с тремя синими полосками в правом верхнем углу экрана.
- В открывшемся меню выберите раздел «Подарочные коды».
- Введите промокод в специальное поле.
- Нажмите кнопку «Применить» (Redeem) — после этого награда будет начислена на аккаунт.
Также активировать промокоды можно через официальный сайт игры. Для этого нужно войти в свой аккаунт и перейти в раздел с подарочными кодами.