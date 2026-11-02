Официально: глобальные флагманы Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max будут представлены в этом месяце
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Официально: глобальные флагманы Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max будут представлены в этом месяце

Ждать осталось не долго, но глобалки могут быть менее привлекательными.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 21:11
Официально: глобальные флагманы Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max будут представлены в этом месяце

В конце сентября в Китае были представлены флагманские смартфоны Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max, а сегодня компания заявила, что началась подготовка к международному запуску этих устройств.

Xiaomi пока не сообщила чем глобальные версии будут отличаться от китайских, но в Сети уже появилась информация, что устройства получат аккумуляторы с сильно урезанной ёмкостью, а также названы вероятные цены смартфонов.

Презентация глобальных флагманов Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max состоится уже в этом месяце, но компания пока не назвала точную дату дебюта.

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