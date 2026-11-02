Motorola раскрыла экран Signature 27 с заявленной яркостью до 12 000 нит

Motorola раскрыла часть характеристик смартфона Signature 27 в совместном видео с YouTube-блогером Дэнни Уингетом. Он рассказал об экране, камерах и процессоре будущего флагмана перед глобальной презентацией 5 ноября 2026 года.

Смартфон получил 6,8-дюймовый Extreme AMOLED Duo с частотой 120 Гц. Это Tandem OLED с двумя расположенными друг над другом слоями органических светодиодов, для которого заявлены яркость до 12 000 нит и сниженное энергопотребление.

Для сравнения, у Galaxy S26 Ultra заявлены 2600 нит, а у Pixel 11 Pro XL — до 3600 нит пиковой попиксельной яркости.

Основная камера оснащена 50-Мп сенсором Sony LYT-910 с поддержкой LOFIC. Рядом установлены 200-Мп телефотокамера с общим увеличением до 100× и 50-Мп сверхширокоугольная камера. Датчик Action предназначен для съёмки быстро движущихся объектов. Его устройство и принцип работы в видео не раскрыли.

Внутри установлен Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, дополненный 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1. Испарительная камера увеличена на 40% для более эффективного отвода тепла. Смартфон работает на Android 17, для него обещаны семь лет программных обновлений.

Для корпуса использованы керамика и алюминий, который Motorola называет авиационным. Предусмотрены два цвета с сертификацией Pantone. Смартфон получил два динамика, настроенных Bang & Olufsen.

Ёмкость аккумулятора, мощность зарядки, варианты накопителя и официальная цена пока не раскрыты. По данным утечек, версия на 512 ГБ может стоить до $1800.