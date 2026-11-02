Motorola Signature 27 получил экран Tandem OLED
Новости

Motorola раскрыла экран Signature 27 с заявленной яркостью до 12 000 нит

Основная камера Motorola Signature 27 получила 50-Мп сенсор Sony LYT-910 с LOFIC.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:32
Motorola раскрыла экран Signature 27 с заявленной яркостью до 12 000 нит

Motorola раскрыла часть характеристик смартфона Signature 27 в совместном видео с YouTube-блогером Дэнни Уингетом. Он рассказал об экране, камерах и процессоре будущего флагмана перед глобальной презентацией 5 ноября 2026 года.

Смартфон получил 6,8-дюймовый Extreme AMOLED Duo с частотой 120 Гц. Это Tandem OLED с двумя расположенными друг над другом слоями органических светодиодов, для которого заявлены яркость до 12 000 нит и сниженное энергопотребление.

Для сравнения, у Galaxy S26 Ultra заявлены 2600 нит, а у Pixel 11 Pro XL — до 3600 нит пиковой попиксельной яркости.

Основная камера оснащена 50-Мп сенсором Sony LYT-910 с поддержкой LOFIC. Рядом установлены 200-Мп телефотокамера с общим увеличением до 100× и 50-Мп сверхширокоугольная камера. Датчик Action предназначен для съёмки быстро движущихся объектов. Его устройство и принцип работы в видео не раскрыли.

Motorola раскрыла экран Signature 27 с заявленной яркостью до 12 000 нит

Внутри установлен Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, дополненный 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1. Испарительная камера увеличена на 40% для более эффективного отвода тепла. Смартфон работает на Android 17, для него обещаны семь лет программных обновлений.

Для корпуса использованы керамика и алюминий, который Motorola называет авиационным. Предусмотрены два цвета с сертификацией Pantone. Смартфон получил два динамика, настроенных Bang & Olufsen.

Ёмкость аккумулятора, мощность зарядки, варианты накопителя и официальная цена пока не раскрыты. По данным утечек, версия на 512 ГБ может стоить до $1800.

Читайте в Телеграм
Выбор редакции

Красивые.
А как звучат?

Читать обзор

Разбираемся, кому подойдут Nothing Headphone (1) Pro.

Главное по теме

Новости Вышло обновление DroidDeck 0.6.7 с Xbox Cloud Gaming и Battle.net

DroidDeck теперь выводит клавиатуру и игровое меню на второй экран консоли.
Игры Культовая Saints Row: The Third вышла на Android и iOS со всеми дополнениями Новости Google упростит установку сторонних магазинов на Android с 1 декабря

Похожие материалы

Intel Дешёвые ноутбуки нарасхват: Intel не справляется со спросом на процессоры

На фоне дефицита памяти покупатели всё чаще выбирают доступные ноутбуки, а Intel уже продаёт весь объём выпускаемых бюджетных…

 ИИ и нейросети ИИ создаёт дефицит печатных плат: сроки поставок достигли 30 месяцев

Медные ламинаты для печатных плат подорожали минимум в 12 раз с июля.

 Android Google ограничит доступ приложений к изменению контактов в Android 18

Android 18 позволит приложениям запрашивать доступ к изменению одного контакта.

 Apple MacBook Pro может получить сенсорный OLED-экран и Dynamic Island 28 октября

Новые MacBook Pro ожидаются с процессорами M5 Pro и M5 Max вместо базового чипа.

Скидки и подборки

От тонкого MagSafe до карманной консоли: 6 крутых аксессуаров для iPhone Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки 7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу

Последние новости

Apple разрабатывает базовый MacBook Pro в более тонком корпусе с уменьшенными экранными рамками Polaris представила умные очки с ИИ: записывают встречи и переводят речь на 26 языков Apple представит три новых iPad в первой половине 2027 года Apple раскрыла ёмкость аккумулятора iPad Mini с OLED-дисплеем Apple предупредила власти Германии о возможном взломе iPhone Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый 10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

30 октября · Apple

10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

Qi2.2 на 25 Вт, провод на 45 Вт и алюминиевый корпус толщиной 16 мм.
  1. 27 Окт

    Nothing

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех
  2. 25 Окт

    Raskat

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики
  3. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
  4. 21 Окт

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач
  5. 12 Окт

    Honor

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?
Смотреть все обзоры →