Агент Claude Code мог передать данные системы Пентагона
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Claude Code мог передать данные доступа к системе Пентагона стороннему сайту

По данным WIRED, агент Claude Code работал в защищённой сети два месяца.

Редакция The GEEK
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 01:44

ИИ-агент Claude Code мог отправить сведения о защищённой системе Пентагона, включая учётные данные, на сторонний сайт с высоким уровнем риска. По словам собеседников WIRED, знакомых с инцидентом, сотрудник компании-подрядчика Accenture подключил систему к личному аккаунту Claude ранее в этом году.

Предположительно, сотрудник предоставил агенту доступ к рабочей среде для написания и развёртывания кода. По данным издания, агент работал в сети два месяца, прежде чем его обнаружили и устранили уязвимость.

Систему используют несколько разведывательных ведомств. Она содержит контролируемую несекретную информацию — чувствительные сведения, публикация которых требует проверки. К этой категории могут относиться данные о критической инфраструктуре, двигательных установках атомных подлодок и уязвимостях различных видов, включая химические и биологические».

Сотрудники Минобороны США и федеральные подрядчики обязаны сообщать о киберинцидентах в течение 72 часов после обнаружения. По словам источников WIRED, Accenture первоначально не уведомила государственные органы об инциденте. Использование Claude сотрудниками Минобороны США сейчас запрещено.

Accenture отвергла обвинения: компания утверждает, что тщательное независимое расследование признало их необоснованными, а все юридические и договорные обязательства были выполнены. Кто проводил расследование, компания не уточнила. Пентагон отказался комментировать состояние своих сетей и систем.

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