AliExpress назвал 20 самых продаваемых мышей и клавиатур в России
Новости

AliExpress назвал 20 самых продаваемых мышей и клавиатур в России

Рейтинг составлен по количеству проданных устройств за третий квартал 2026 года.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:00
AliExpress назвал 20 самых продаваемых мышей и клавиатур в России

AliExpress СНГ назвал самые продаваемые компьютерные мыши и клавиатуры в России по итогам третьего квартала 2026 года. Рейтинг составлен по количеству проданных устройств с июля по сентябрь.

Среди мышей лидирует UGREEN, занявшая сразу три первых места. При этом в десятку попали как недорогие офисные модели, так и игровые устройства с продвинутыми сенсорами и частотой опроса до 8000 Гц.

Топ-10 самых продаваемых мышей

  1. UGREEN Ergonomic Wireless Mouse 4000 DPI — эргономичная беспроводная мышь.
  2. UGREEN MU008 — вертикальная модель с Bluetooth.
  3. UGREEN M751 — беспроводная мышь с быстрой прокруткой.
  4. Logitech G304 LIGHTSPEED — игровая модель с сенсором HERO.
  5. UGREEN Vertical Wireless Mouse 2.4G — ещё одна вертикальная мышь.
  6. ATK A9 Air Ultimate — игровая модель с сенсором PAW3950 Ultra.
  7. Baseus F02 — беспроводная мышь с тихими кнопками.
  8. Logitech PRO X2 SUPERSTRIKE — игровая мышь с настраиваемым срабатыванием кнопок.
  9. Attack Shark V6 — игровая мышь с тремя способами подключения.
  10. ProtoArc EM11 — вертикальная эргономичная модель.

В категории клавиатур лидером также стала UGREEN. Однако в отличие от мышей, где преобладают универсальные устройства, половину десятки клавиатур составили механические модели. Среди них особенно заметны компактные варианты формата 75%.

Топ-10 самых продаваемых клавиатур

  1. UGREEN Wireless Keyboard 104 Keys — полноразмерная мембранная клавиатура.
  2. kebidumei A8 RGB — мини-клавиатура с тачпадом.
  3. UGREEN Wireless Membrane Keyboard 78 Keys — компактная беспроводная модель.
  4. NILLKIN Mini Foldable Keyboard — складная клавиатура с тачпадом.
  5. UGREEN Mechanical Keyboard 108 Keys — полноразмерная механическая модель.
  6. AULA F75 — механическая клавиатура формата 75% с горячей заменой переключателей.
  7. Rii K06 — мини-клавиатура с тачпадом и функциями пульта.
  8. Womier SK80 — механическая клавиатура с небольшим дисплеем.
  9. Womier WD75 V2 — механическая модель с деревянным корпусом.
  10. LINGBAO K98 — механическая клавиатура с цифровым блоком.

При составлении рейтингов AliExpress объединил продажи разных карточек одной модели. Отдельные комплектующие, включая переключатели и кейкапы, не учитывались.

Точные объёмы продаж площадка не раскрыла. Рейтинги отражают предпочтения покупателей AliExpress, а не всего российского рынка компьютерной периферии.

Читайте в Телеграм
Выбор редакции

Красивые.
А как звучат?

Читать обзор

Разбираемся, кому подойдут Nothing Headphone (1) Pro.

Главное по теме

Новости Alibaba выпустила ИИ-очки Qwen N1 с оплатой по радужке глаза

Встроенная 50-Мп камера и голосовой помощник.
Новости Опубликован Топ-10 самых покупаемых смарт-часов в России Новости Спрос на портативные игровые консоли в России вырос на 40%

Похожие материалы

AliExpress Спрос на электронные книги в России вырос почти вдвое

Спрос на электронные книги в России продолжает расти. По данным AliExpress СНГ, продажи ридеров в первом квартале 2026…

 AliExpress Топ-10 самых популярных смартфонов у россиян в первом квартале 2026 года

Его разделили между собой пять компаний, одна из которых забрала сразу шесть позиций.

 AliExpress Продажи Realme 16 Pro и Realme 16 Pro+ стартовали на AliExpress

Цены оказались ниже, чем в Индии.

 AliExpress Продажи глобального OnePlus 15R стартовали на AliExpress

Цены начинаются от 36,3 тысяч рублей.

Скидки и подборки

Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки 7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день

Последние новости

Режиссёр «Достать ножи» выпустил приложение для iPhone, которое превращает фото в кадры из кино OpenAI отменила сокращение лимитов ChatGPT Pro за $200 Бесплатный конкурент Claude Code: на Mac вышел Local Code с Qwen и DeepSeek Вышло обновление DroidDeck 0.6.7 с Xbox Cloud Gaming и Battle.net Невидимые SMS могут обрывать звонки на Android, включая экстренные Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый 10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

30 октября · Apple

10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

Qi2.2 на 25 Вт, провод на 45 Вт и алюминиевый корпус толщиной 16 мм.
  1. 27 Окт

    Nothing

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех
  2. 25 Окт

    Raskat

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики
  3. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
  4. 21 Окт

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач
  5. 12 Окт

    Honor

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?
Смотреть все обзоры →