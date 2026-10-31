AliExpress назвал 20 самых продаваемых мышей и клавиатур в России

AliExpress СНГ назвал самые продаваемые компьютерные мыши и клавиатуры в России по итогам третьего квартала 2026 года. Рейтинг составлен по количеству проданных устройств с июля по сентябрь.
Среди мышей лидирует UGREEN, занявшая сразу три первых места. При этом в десятку попали как недорогие офисные модели, так и игровые устройства с продвинутыми сенсорами и частотой опроса до 8000 Гц.
Топ-10 самых продаваемых мышей
- UGREEN Ergonomic Wireless Mouse 4000 DPI — эргономичная беспроводная мышь.
- UGREEN MU008 — вертикальная модель с Bluetooth.
- UGREEN M751 — беспроводная мышь с быстрой прокруткой.
- Logitech G304 LIGHTSPEED — игровая модель с сенсором HERO.
- UGREEN Vertical Wireless Mouse 2.4G — ещё одна вертикальная мышь.
- ATK A9 Air Ultimate — игровая модель с сенсором PAW3950 Ultra.
- Baseus F02 — беспроводная мышь с тихими кнопками.
- Logitech PRO X2 SUPERSTRIKE — игровая мышь с настраиваемым срабатыванием кнопок.
- Attack Shark V6 — игровая мышь с тремя способами подключения.
- ProtoArc EM11 — вертикальная эргономичная модель.
В категории клавиатур лидером также стала UGREEN. Однако в отличие от мышей, где преобладают универсальные устройства, половину десятки клавиатур составили механические модели. Среди них особенно заметны компактные варианты формата 75%.
Топ-10 самых продаваемых клавиатур
- UGREEN Wireless Keyboard 104 Keys — полноразмерная мембранная клавиатура.
- kebidumei A8 RGB — мини-клавиатура с тачпадом.
- UGREEN Wireless Membrane Keyboard 78 Keys — компактная беспроводная модель.
- NILLKIN Mini Foldable Keyboard — складная клавиатура с тачпадом.
- UGREEN Mechanical Keyboard 108 Keys — полноразмерная механическая модель.
- AULA F75 — механическая клавиатура формата 75% с горячей заменой переключателей.
- Rii K06 — мини-клавиатура с тачпадом и функциями пульта.
- Womier SK80 — механическая клавиатура с небольшим дисплеем.
- Womier WD75 V2 — механическая модель с деревянным корпусом.
- LINGBAO K98 — механическая клавиатура с цифровым блоком.
При составлении рейтингов AliExpress объединил продажи разных карточек одной модели. Отдельные комплектующие, включая переключатели и кейкапы, не учитывались.
Точные объёмы продаж площадка не раскрыла. Рейтинги отражают предпочтения покупателей AliExpress, а не всего российского рынка компьютерной периферии.