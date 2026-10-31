AliExpress назвал 20 самых продаваемых мышей и клавиатур в России

AliExpress СНГ назвал самые продаваемые компьютерные мыши и клавиатуры в России по итогам третьего квартала 2026 года. Рейтинг составлен по количеству проданных устройств с июля по сентябрь.

Среди мышей лидирует UGREEN, занявшая сразу три первых места. При этом в десятку попали как недорогие офисные модели, так и игровые устройства с продвинутыми сенсорами и частотой опроса до 8000 Гц.

Топ-10 самых продаваемых мышей

UGREEN Ergonomic Wireless Mouse 4000 DPI — эргономичная беспроводная мышь. UGREEN MU008 — вертикальная модель с Bluetooth. UGREEN M751 — беспроводная мышь с быстрой прокруткой. Logitech G304 LIGHTSPEED — игровая модель с сенсором HERO. UGREEN Vertical Wireless Mouse 2.4G — ещё одна вертикальная мышь. ATK A9 Air Ultimate — игровая модель с сенсором PAW3950 Ultra. Baseus F02 — беспроводная мышь с тихими кнопками. Logitech PRO X2 SUPERSTRIKE — игровая мышь с настраиваемым срабатыванием кнопок. Attack Shark V6 — игровая мышь с тремя способами подключения. ProtoArc EM11 — вертикальная эргономичная модель.

В категории клавиатур лидером также стала UGREEN. Однако в отличие от мышей, где преобладают универсальные устройства, половину десятки клавиатур составили механические модели. Среди них особенно заметны компактные варианты формата 75%.

Топ-10 самых продаваемых клавиатур

UGREEN Wireless Keyboard 104 Keys — полноразмерная мембранная клавиатура. kebidumei A8 RGB — мини-клавиатура с тачпадом. UGREEN Wireless Membrane Keyboard 78 Keys — компактная беспроводная модель. NILLKIN Mini Foldable Keyboard — складная клавиатура с тачпадом. UGREEN Mechanical Keyboard 108 Keys — полноразмерная механическая модель. AULA F75 — механическая клавиатура формата 75% с горячей заменой переключателей. Rii K06 — мини-клавиатура с тачпадом и функциями пульта. Womier SK80 — механическая клавиатура с небольшим дисплеем. Womier WD75 V2 — механическая модель с деревянным корпусом. LINGBAO K98 — механическая клавиатура с цифровым блоком.

При составлении рейтингов AliExpress объединил продажи разных карточек одной модели. Отдельные комплектующие, включая переключатели и кейкапы, не учитывались.

Точные объёмы продаж площадка не раскрыла. Рейтинги отражают предпочтения покупателей AliExpress, а не всего российского рынка компьютерной периферии.