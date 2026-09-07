Представлен Xiaomi 18 Fold — первая широкоформатная раскладушка компании
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Представлен Xiaomi 18 Fold — первая широкоформатная раскладушка компании

Главный конкурент смартфонам Samsung Galaxy Z Fold8, HUAWEI Pura X Max и грядущему iPhone Ultra.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:15
Представлен Xiaomi 18 Fold — первая широкоформатная раскладушка компании

Сегодня в Китае состоялась презентация Xiaomi 18 Fold, который стал первым смартфоном компании со складным широкоформатным дисплеем, а также первым устройством оснащённым высокопроизводительным чипом Xring O3 и памятью нового поколения LPDDR6.

Особое внимание Xiaomi уделила прочности устройства, в основе которого реализовано новое поколение шарнира, встроенного в корпус из алюминия. Задняя крышка и внешний экран сделаны из фирменного стекла Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0. Внутренний дисплей защищён двухслойным UTG-материалом, прочность которого увеличена на 178%, а стойкость к механической нагрузке на 29%.

По словам компании, Xiaomi 18 Fold по уровню надёжности не уступает флагманским моделям в классическом корпусе. Устройство выдерживает падения с высоты до 1,2 метра, а его устойчивость к повреждениям острыми предметами увеличена на 258% по сравнению с предыдущим складным смартфоном Xiaomi Mix Fold 4.

Представлен Xiaomi 18 Fold — первая широкоформатная раскладушка компании
Представлен Xiaomi 18 Fold — первая широкоформатная раскладушка компании
Представлен Xiaomi 18 Fold — первая широкоформатная раскладушка компании

Гаджет получил 7,58-дюймовый внутренний OLED-дисплей с разрешением 2364×1672 точек и динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц, тач 240 Гц, а максимальная яркость в пике достигает до 4000 нит, соотношение сторон составляет 2:1. Внешний OLED-экран размером 5,38-дюймов с разрешением 1712×1168 и динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц, соотношение сторон — 2:1.

За вычислительные возможности отвечает фирменная однокристальная система Xiaomi Xring O3 (3 нм), которая работает в паре с новейшей высокоскоростной оперативной памятью LPDDR6 с пропускной способностью 113,8 ГБ/с и быстрым хранилищем типа UFS 4.1. Что примечательно, LPDDR6-память будет установлена только в модели 16+1024 ГБ, в других вариантах распаяна LPDDR5. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 12/256, 12/512, 16/512 и 16/1024 ГБ.

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

  • Главный на 200 Мп с поддержкой OIS, 1/1,56″, f/1.7 (23 мм)
  • Телефото на 50 Мп с диафрагмой f/2.4, оптический зум 3,5х, OIS (80 мм)
  • Ширик на 50 Мп с диафрагмой f/2.4 (17 мм)

Обе фронтальные камеры получили сенсор на 16 Мп с диафрагмой f/2.2 и поддержкой записи видео 1080p@60.

Xiaomi 18 Fold оснащён АКБ ёмкостью 6000 мАч, что сделало его рекордсменом по этому параметру среди существующих широкоформатных складных смартфонов. Для сравнения, в Samsung Galaxy Z Fold8 установлен аккумулятор на 4880 мАч, а у HUAWEI Pura X Max — 5300 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт по проводу и 50-ватной беспроводной.

Из прочего, смартфон получил Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, UWB, стереодинамики, сканер отпечатка пальца в кнопке включения, влагозащиту по стандарту IP58/59 и порт USB-C версии Gen 2. Из коробки гаджет будет работать на операционной системе Android 17 с оболочкой HyperOS 4.

В Китае Xiaomi 18 Fold поступит в продажу 10 сентября по следующим ценам:

  • (12/256 ГБ) — 10 999 юаней (141 918 ₽)
  • (12/512 ГБ) — 11 999 юаней (154 821 ₽)
  • (16/512 ГБ) — 12 999 юаней (167 724 ₽)
  • (16/1024 ГБ) — 14 999 юаней (193 529 ₽)
  • (16/1024 ГБ) — 15 999 юаней (206 432 ₽) спецверсия Ceramic Special Edition

Когда смартфон появится на глобальном рынке, пока неизвестно.

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