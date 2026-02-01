Тизер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» выйдет 2 февраля | The GEEK
close
Новости

Тизер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» выйдет 2 февраля

Netflix опубликовал первый постер спин-оффа.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:58

Netflix представил первый постер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» (Stranger Things: Tales from ’85). Он станет спин-оффом оригинального шоу.

Сюжет мультсериала развернётся между вторым и третьим сезонами сериала «Очень странные дела». Главные герои вновь столкнутся с угрозой из Изнанки.

Официальный тизер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» будет опубликован 2 февраля. Ожидается, что вместе с ним может быть объявлена и точная дата премьеры.

id·218704·20260201_2001
Доктор Дум не злодей? Раскрыты детали сюжета фильма «Мстители: Судный день»
Сэм Рэйми поставил точку в вопросе выхода «Человека-паука 4» с Тоби Магуайром
Объявлены номинанты премии «Оскар 2026»
Топ-10 лучших фильмов-антиутопий по версии Collider
Ханс Циммер напишет музыку для сериала «Гарри Поттер»
Объявлены номинанты на премию «Золотая малина 2026»
«Аватар: Пламя и пепел» выйдет в российских кинотеатрах 15 января
Звезда «Очень странных дел» может присоединиться к киновселенной Marvel
100 фильмов с неожиданной концовкой
Более 80 сюжетных дыр и несостыковок в сериале «Очень странные дела»
Вышел трейлер фильма «Очень странные дела: Последнее приключение»
«Очень странные дела» подходят к концу. Вышел последний трейлер финального эпизода
Расписание выхода серий 5 сезона «Очень странные дела»

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  2. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  3. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  4. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  5. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  6. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры
Смотреть все обзоры