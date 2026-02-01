Тизер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» выйдет 2 февраля

Netflix представил первый постер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» (Stranger Things: Tales from ’85). Он станет спин-оффом оригинального шоу.

Сюжет мультсериала развернётся между вторым и третьим сезонами сериала «Очень странные дела». Главные герои вновь столкнутся с угрозой из Изнанки.

Официальный тизер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» будет опубликован 2 февраля. Ожидается, что вместе с ним может быть объявлена и точная дата премьеры.