Илон Маск: Neuralink начнёт возвращать зрение уже через полгода

Илон Маск рассказал о сроках запуска новой разработки Neuralink, направленной на восстановление зрения у незрячих людей. По его словам, первые имплантации могут начаться уже в ближайшие 6–12 месяцев.

Технология предполагает прямое подключение к зрительной коре мозга. Даже полностью слепые люди смогут получать визуальную информацию за счёт передачи сигналов напрямую в мозг.

В долгосрочной перспективе Neuralink планирует выйти за пределы обычного человеческого зрения. Маск заявил, что система сможет обеспечивать высокое разрешение и позволит видеть в разных спектрах — включая инфракрасный, ультрафиолетовый и радиолокационный диапазоны.

По его словам, такой уровень восприятия можно будет сравнить со «сверхспособностью».

Пока речь идёт о раннем этапе развития технологии. Конкретные сроки массового внедрения и доступности для пользователей не раскрываются.