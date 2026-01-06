Вышел трейлер фильма «Очень странные дела: Последнее приключение» | The GEEK
Вышел трейлер фильма «Очень странные дела: Последнее приключение»

Документалка расскажет о создании сериала «Очень странные дела».
Редакция The GEEK сегодня в 09:36

Не успел отгреметь финал сериала «Очень странные дела», как Netflix выпустил трейлер документального фильма «Очень странные дела: Последнее приключение».

Картинка расскажет о создании культового сериала — от работы над сценарием до финальных решений по сюжету. Зрители увидят живые реакции актеров и съемочной группы на концовку шоу.


Несмотря на завершение основной истории, у поклонников сериала осталось немало вопросов. Создатели намекают, что документальный фильм может дать ответы хотя бы на часть из них. Кроме того, вселенная «Очень странных дел» продолжит развиваться — уже известно о работе над спин-оффом и анимационным сериалом, премьера которого запланирована на этот год.

Документальный фильм «Очень странные дела: Последнее приключение» выйдет на Netflix 12 января.

