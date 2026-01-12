«Аватар: Пламя и пепел» выйдет в российских кинотеатрах 15 января

«Аватар: Пламя и пепел» вышел в международный прокат 18 декабря, и изначально предполагалось, что показы в России стартуют уже 25 декабря. Однако крупнейшие киносети отказались от голливудских картин в новогодние праздники.

Некоторые кинотеатры объявили, что первые сеансы «Аватара 3» запланированы на 15 января 2026 года. Билеты на них уже поступили в продажу.

К 12 января мировые сборы фильма достигли $1,25 млрд. Новый фантастический блокбастер Джеймса Кэмерона уверенно держится в прокате. Он входит в тройку самых кассовых фильмов 2025 года, уступая только «Зверополису 2» и «Нэчжа побеждает Царя драконов».